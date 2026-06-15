Detuvieron a una "viuda negra" por el crimen del CEO de una empresa de Martín Menem

Una mujer de 33 años fue detenida en el partido bonaerense de José C. Paz, acusada de participar en el homicidio del CEO de una empresa vinculada a Martín Menem. La sospechosa, señalada por los investigadores como una presunta "viuda negra", fue arrestada por detectives de la Policía de la Ciudad tras una serie de tareas de inteligencia y seguimiento.

La investigación busca determinar su grado de participación en el crimen de Daniel Osorio Peñaloza y si actuó junto a otras personas. La causa está a cargo de la Justicia, que analiza pruebas recolectadas durante los allanamientos y el avance de la pesquisa para reconstruir las circunstancias del hecho.

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