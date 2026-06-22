Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes en una conferencia de prensa que renuncia a su cargo, así como al liderazgo del Partido Laborista. Según expresó, la decisión se debe a las dudas del partido acerca de su idoneidad para conducirlo en el panorama electoral actual, marcado por un pronunciado crecimiento de la ultraderecha que encarna Nigel Farage. Starmer había asumido como premier el 5 de julio de 2024.

“La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona idónea para liderarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con humildad”, dijo. Y agregó: “Cada decisión que tomé tuvo como prioridad el bienestar del país que amo. Por eso, renunciaré a mi cargo como líder del Partido Laborista. Esta mañana hablé con Su Majestad el rey para informarle de mi decisión”.

Las últimas elecciones, ocurridas el 7 de mayo, sumieron al laborismo en una severa crisis, ya que la desaprobación de los votantes británicos a la gestión de Starmer se tradujo en una histórica caída en los votos por debajo del 20 por ciento del padrón, que los llevó a perder 1300 concejales y 35 consejos municipales. El partido de ultraderecha Reform UK, liderado por Farage, capitalizó el voto de protesta y ganó 13 consejos y 1350 bancas locales.

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El sistema electoral británico determina que es el partido que ganó las elecciones quien elige a la persona que ocupa el cargo de primer ministro. Por eso, Starmer pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que organice un calendario para abrir las candidaturas para el liderazgo el 9 de julio, un plazo que permite que haya un nuevo premier antes de que termine el receso de verano del Parlamento, en septiembre. Hasta ese momento, continuará en su puesto.

Andy Burnham se postula como próximo candidato a primer ministro de Gran Bretaña por el laborismo

Tras la noticia de la dimisíon de Starmer, el laborista Andy Burnham, hasta la semana pasada alcalde del Gran Manchester, aseguró que es "el inicio de una transición", y aseguró que se presentará como candidato. Fue uno de los pocos laboristas en ganarle de forma local al partido de ultraderecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, lo que lo posiciona de forma favorable en la carrera por el liderazgo del partido.

Burnham proviene del ala izquierda del laborismo. En las recientes elecciones parciales ocurridas en Makerfield el 18 de junio, ganó una banca en el Parlamento británico, una condición indispensable para aspirar al puesto de primer ministro. De hecho, esa banca fue liberada estratégicamente por el diputado laborista Josh Simons, quien renunció con el fin de permitir que Burnham pudiera postularse, regresar al Parlamento Británico y así quedar habilitado legalmente para competir por el liderazgo de la nación.

Además, este lunes Burnham sumó el respaldo público del ex ministro de Salud Wes Streeting, quien había dicho que disputaría este liderazgo. Con este apoyo, Burnham podría convertirse en líder laborista sin necesidad de una elección.

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