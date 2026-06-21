Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió a España y Uruguay en el Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está dando que hablar, debido a que Cabo Verde sorprendió ante España y Uruguay. Tras ambos encuentros, se desató una inmediata oleada de búsquedas en plataformas digitales de usuarios que intentaban descifrar la procedencia y la ubicación exacta de este rival africano de aspecto paradisíaco.

La histórica paridad deportiva funcionó como una ventana al mundo para una nación que, hasta el pitazo inicial, resultaba desconocida para la mayoría de los fanáticos del fútbol internacional.

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La curiosidad masiva no tardó en replicarse en los principales portales de noticias, motivando reportajes enfocados en detallar la geografía, cultura e infraestructura de este pequeño competidor que ya se ganó un lugar en las páginas doradas del torneo.

Ubicado en pleno océano Atlántico, Cabo Verde es un archipiélago compuesto por diez islas de origen volcánico que se posicionan frente a la costa occidental del continente africano.

Esta condición geográfica insular lo define como la nación de África localizada más al occidente, configurando una frontera natural marítima estratégica entre los continentes europeo, americano y africano.

Cabo Verde es un archipiélago compuesto por diez islas de origen volcánico

Específicamente, el territorio insular se localiza a una distancia aproximada de 460 kilómetros de Senegal y de las costas de Gambia, sus vecinos continentales más próximos.

Con una superficie terrestre total que ronda apenas los 4.033 kilómetros cuadrados, la nación se destaca por ser uno de los estados soberanos más pequeños que lograron clasificar a la fase final de una cita mundialista.

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La capital de la república y ciudad más poblada es Praia, asentada de forma estratégica en la costa sur de la isla de Santiago. Esta urbe no solo concentra los poderes políticos y administrativos del estado insular, sino que además se erige como el epicentro cultural y comercial.

A diferencia de la gran mayoría de sus pares continentales africanos, el suelo de Cabo Verde carece de extensiones territoriales unidas a la masa terrestre principal de África, estando constituido de manera exclusiva por islas. Entre sus accidentes geográficos más imponentes resalta el Pico do Fogo, un volcán activo que alcanza los 2.829 metros sobre el nivel del mar.

BGD/ML