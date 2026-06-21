El delantero español Lamine Yamal anotó este domingo su primer gol en Mundiales en la victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita. Con este tanto, la joya del Barcelona superó una marca de precocidad que pertenecía a Lionel Messi.

Con apenas 18 años, la nueva estrella del fútbol europeo se convirtió en el futbolista más joven de la historia de la Selección de España en marca en un Mundial. El atacante rompió los registros previos nacionales, consolidándose como la máxima esperanza de renovación de la Roja.

Bélgica no pudo contra la defensa de Irán y corre riesgo su clasificación en el Grupo G del Mundial 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El impacto del gol también transcendió las fronteras de su país, ya que el delantero logró superar un récord del capitán argentino. El astro argentino había anotado su primer tanto mundialistas en Alemania 2006 a una edad mayor, lo que significa un logro alcanzado por la joya de la Masía.

Además, Lamine Yamal ingresó a un selecto grupo de goleadores adolescentes en Copas del Mundo, una lista de privilegio que lidera el astro brasileño Pelé desde Suecia 1958. La mística de O Rei sigue vigente, pero el juvenil ya se ubica en su misma mesa estadística.

La paridad estadística con Pelé coloca al español en una dimensión reservada para los elegidos. El goleador de Brasil mantiene el récord como anotador más joven en la historia de los Mundiales, un hito que logró con apenas 17 años y 239 días.

Lamine Yamal anotó este domingo su primer gol en Mundiales

Los registros de la Copa del Mundo reflejan que muy pocos futbolistas menores de 18 años han logrado gravitar con goles en el torneo. La efectividad del delantero ratifica su condición de titular indiscutido en la estructura táctica de su equipo.

Tras las críticas por el discreto empate en el estreno frente a Cabo Verde, España goleó este domingo a Arabia Saudita. La Roja necesitaba un golpe de autoridad para mostrar que es una de las favoritas a llevarse el Mundial 2026.

Con este triunfo, los dirigidos por Luis de la Fuente, se sitúan primeros del Grupo H con cuatro puntos y se acercan a dieciseisavos de final, a la espera del duelo entre Uruguay y Cabo Verde. Ahora, España viajará a Guadalajara para enfrentarse a los sudamericanos el 26 de junio en la tercera fecha.