Keir Starmer evalúa renunciar y Donald Trump ya da por hecho su salida

En medio de una profunda crisis política dentro del Partido Laborista de Reino Unido, crecieron las versiones sobre una inminente renuncia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró públicamente que su salida ya es un hecho. Mientras tanto, el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, emerge como el principal favorito para sucederlo.

Según adelantó el diario The Observer, la presión sobre el jefe de Gobierno se volvió insostenible luego de que ministros clave y figuras del partido le exigieran dar un paso al costado tras meses de caída en las encuestas, una crisis económica persistente y el avance de la ultraderecha.

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Desde el plano internacional, el presidente Trump ya dio por sentada la caída del mandatario británico, a través de su red social Truth Social adjudicó la salida de Starmer a las políticas migratorias.

Trump y Starmer mantienen una relación distante luego de que Londres negara el uso de bases militares para la ofensiva estadounidense contra Irán.

“Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía (¡explotación de petróleo en el Mar del Norte!). ¡Le deseo lo mejor!“, disparó el líder republicano.

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De confirmarse su salida, Reino Unido tendrá su séptimo primer ministro en una década, coincidiendo exactamente con los diez años del referéndum del Brexit.

El ascenso de Andy Burnham

El desgaste de Starmer se viene profundizando desde hace meses. Aunque condujo al Partido Laborista a una victoria electoral histórica en julio de 2024, luego enfrentó dificultades para cumplir sus principales promesas de campaña: impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y aliviar el costo de vida.

Dentro del oficialismo británico, todas las miradas apuntan ahora a Andy Burnham, una de las figuras más populares del Partido Laborista y que hasta hace pocos días era alcalde del Gran Mánchester.

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La semana pasada obtuvo una contundente victoria en una elección parcial en la circunscripción de Makerfield, donde consiguió cerca del 55% de los votos y superó por más de 9.000 sufragios al candidato de Reform UK, la fuerza antiinmigración liderada por Nigel Farage.

Tras la victoria electoral de Burnham, Starmer lo felicitó públicamente, pero reiteró que no tiene intención de abandonar el liderazgo. “Me postularé, me presentaré si hay una contienda por el liderazgo laborista. Dije repetidamente que no voy a apartarme de esto”, afirmó.

El eventual sucesor deberá redefinir la relación entre Londres y Bruselas. Además, Burnham nunca ocultó sus críticas al Brexit y ha manifestado en distintas oportunidades su deseo de que las futuras generaciones británicas impulsen un acercamiento más profundo con la Unión Europea.

GD