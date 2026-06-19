“Me rogó que me sacara una foto con ella”: Trump se burló de Meloni y la primera ministra le respondió

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, desataron una fuerte crisis diplomática entre dos países históricamente aliados y pusieron en jaque una relación política que durante los últimos años había sido presentada como una de las más sólidas entre Washington y Roma.

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El conflicto comenzó luego de una entrevista concedida por Trump al programa italiano L’Aria che tira. Allí, el mandatario sorprendió al afirmar que Meloni había insistido reiteradamente en fotografiarse con él.

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“Me imploró que me sacara una foto con ella. Me dio pena”, aseguró Trump. Y profundizó: “Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No lo habría aceptado, pero me dio pena”.

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