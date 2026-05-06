Giorgia Meloni denunció imágenes falsas en ropa interior generadas con inteligencia artificial

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció este martes la circulación de contenidos falsos generados con inteligencia artificial utilizados para ataques políticos y mediáticos. La jefa del Gobierno italiano advirtió sobre el uso de este tipo de material en el debate público.

“En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún dirigente opositor”, escribió la mandataria en su cuenta de X. Meloni acompañó su denuncia con una de las imágenes señaladas, donde se observa la advertencia en rojo: “Foto falsa generada con IA”.

Giorgia Meloni denunció la circulación de imágenes falsas suyas generadas con inteligencia artificial

También difundió el mensaje original del usuario que compartió el contenido —con su identidad ocultada—, en el que se leía: “Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué cosa es la vergüenza”.

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En su respuesta, la líder del Ejecutivo italiano sostuvo que, en el contexto actual, “con tal de atacar e inventar falsedades, se utiliza realmente cualquier cosa”. En esa línea, remarcó que el fenómeno trasciende su figura personal y advirtió sobre el alcance de estas tecnologías.

“El punto va más allá de mí. Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no”, señaló Meloni.

Finalmente, cerró con un llamado a la verificación de la información antes de su difusión: “Por esto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera”.

Imagen falsa de Giorgia Meloni generada con Inteligencia Artificial

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Deepfakes en Argentina: el caso de Mauricio Macri en la campaña de 2025

Durante la campaña electoral legislativa de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, circularon en redes sociales videos generados con inteligencia artificial que mostraban al expresidente Mauricio Macri realizando declaraciones que no había pronunciado.

En uno de los registros falsos, se lo veía afirmando falsamente que Silvia Lospennato había decidido bajar su candidatura, en un contenido que buscaba incidir en la elección y orientar el voto hacia La Libertad Avanza.

El material se difundió principalmente en plataformas digitales y fue compartido por cuentas anónimas y usuarios políticos en el marco de la campaña. La pieza audiovisual utilizaba técnicas de manipulación digital para simular la voz y la imagen del exmandatario.

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Tras la viralización, distintos sectores políticos denunciaron el contenido como una maniobra de desinformación. Desde el PRO se advirtió sobre la circulación de material falso durante el proceso electoral y se reclamó la intervención de la Justicia Electoral.

Las autoridades electorales ordenaron el retiro de publicaciones y se iniciaron actuaciones para determinar el origen y la difusión de los videos, en el marco del crecimiento de los contenidos sintéticos en campañas políticas.

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El episodio se inscribió en un contexto más amplio de uso de inteligencia artificial en la producción de piezas audiovisuales durante procesos electorales, fenómeno que también se observa en otros países.

En ese marco, el caso argentino es citado como antecedente regional de los riesgos asociados a los deepfakes en campañas políticas, en paralelo a situaciones similares registradas en distintos sistemas democráticos.

NG/fl