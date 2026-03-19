Delitos con inteligencia artificial: cómo operan las estafas con voces y videos falsos en Argentina

El avance de la inteligencia artificial abrió nuevas oportunidades, pero también generó un terreno fértil para el delito. En ese sentido, Andrés Vautrín explicó: “La tecnología viene a ayudarnos, pero también los delincuentes la utilizan para cometer diferentes delitos”, marcando el doble filo de estas herramientas.

Según detalló, hoy cualquier persona con acceso a internet puede manipular identidades digitales: “Cualquier persona puede duplicar la voz de otra, recrear imágenes y hasta generar contenido falso”, lo que facilita fraudes y situaciones de alto impacto psicológico.

Estafas virtuales y manipulación con IA

Uno de los principales riesgos actuales son las estafas mediante engaños digitales. Bautrín advirtió sobre el crecimiento del phishing y los ataques con malware: “Con un correo electrónico pueden meterte un programa que permite manejar tu computadora y vaciar tus cuentas”, explicó.

Además, la inteligencia artificial elevó el nivel de sofisticación de los fraudes: “Podés recibir un llamado con la voz de un familiar pidiendo dinero”, alertó, y recomendó establecer códigos de seguridad entre familiares para evitar caer en estas trampas.

El fenómeno no se limita a casos individuales. También afecta a empresas y grandes operaciones: “Se han recreado reuniones falsas con inteligencia artificial y hubo estafas multimillonarias”, señaló, en referencia a fraudes internacionales de gran escala.

Vacíos legales y cómo actuar ante una estafa

Desde el punto de vista jurídico, Vautrín subrayó la falta de legislación específica: “Estos delitos no están tipificados y se utilizan figuras como la estafa para poder condenar”, indicó, y remarcó la necesidad de avanzar en nuevas leyes.

También hizo foco en el impacto emocional de estos delitos, recordando casos locales: “Se han condenado situaciones por el daño psicológico que generan en las víctimas”, sostuvo.

En cuanto a la prevención, insistió en medidas básicas pero clave: “No hay que hacer clic en correos sospechosos ni brindar información sensible”, recomendó, y sugirió siempre verificar con las entidades oficiales ante cualquier duda.

Finalmente, destacó que existen herramientas para denunciar y actuar: “Hay fiscalías especializadas en ciberdelitos que pueden ayudar e incluso recuperar fondos”, concluyó, llevando algo de tranquilidad frente a un delito en expansión.

