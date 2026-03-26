Crisis política en Italia: Giorgia Meloni cambia funcionarios tras perder un referéndum clave

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, muy cercana al presidente Javier Milei, reorganiza su frente político ante su primera derrota significativa desde que asumió su cargo en octubre de 2022, el referéndum sobre la reforma judicial.

El domingo 22 y lunes 23 de marzo, un 59 por ciento de la ciudadanía acudió a las urnas, y el "no" se impuso con una diferencia de seis puntos. El argumento principal de la oposición para impugnar la reforma fue que rompería el equilibrio entre poderes.

El referéndum se convirtió en un plebiscito sobre la gestión de Meloni. La premier mantiene una popularidad cercana al 40 por ciento y mayoría en el Parlamento, mientras su partido, Fratelli d’Italia, sigue como primera fuerza en las encuestas, pero el resultado marca un punto de inflexión en sus tres años y medio de gobierno.

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Como consecuencia de esta derrota, el martes dimitieron Andrea Delmastro, quien era viceministro de Justicia, y Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia,criticada por sus comentarios durante la campaña del referéndum. Meloni respondió con un comunicado en el que agradecía a ambos su trabajo y pedía que "tomara la misma decisión" a Daniela Santanche, ministra de Turismo, miembro del partido de extrema derecha que lidera Meloni y acusada de corrupción. Santanche resistió el pedido, pero finalmente renunció el miércoles.

Al regresar de una visita oficial a Argelia, donde se reunió con el presidente Abdelmajid Tebboune para reforzar los flujos de gas a Italia -en peligro por el bloqueo del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra en Medio Oriente-, Meloni anunció se reunió con los viceprimeros ministros Antonio Tajani y Matteo Salvini para analizar la situación interna de la coalición y anunció una “segunda fase” de su gobierno.

"De ahora en adelante, fuera quien se equivoca": la "segunda fase" de Meloni

Después del referéndum, Meloni posteó en sus redes sociales: “Los italianos han decidido. Y respetamos esa decisión. Seguiremos, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto hacia el pueblo italiano y hacia Italia”. Y desde Argelia reorganizó el gabinete. Puertas adentro, lanzó un mensaje inequívoco: “De ahora en adelante, fuera quien se equivoca”.

Los resultados del referéndum proyectan una sombra sobre el gobierno de Meloni. Es por eso que los funcionarios más cuestionados se apuraron a presentar su renuncia. No fue el caso de Santanché, la ahora ex ministra de Turismo, quien enfrenta investigaciones por fraude en sus negocios. Santanché se atrincheró en su cargo y resistió por varios días la presión de Meloni. En su carta de renuncia expresó: “No tengo problema en decir ‘obedezco’ y hacer lo que me pide”, Agregó: “No ocultaré cierta amargura por el resultado de mi carrera ministerial, pero me importa más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”. Finalmente dijo: “No quiero ser el chivo expiatorio de una derrota que no fue culpa mía”.

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Así como el resultado del referéndum expuso fisuras en la coalición de centroderecha, también fortaleció a la oposición de centroizquierda, encabezada por el Partido Democrático de Elly Schlein. Este partido exige que Meloni dé respuestas urgentes en el Parlamento. Chiara Braga, del PD, afirmó que “la crisis es evidente” y que la premier “tiene el deber de venir al recinto y confrontarse con el Parlamento y con el país”.

Meloni planea retomar la iniciativa con medidas en los ámbitos económico, social y político. En un caso extremo, no descarta convocar elecciones anticipadas -donde se presentaría como candidata- si considera necesario consolidar su liderazgo, aunque por ahora prioriza la reorganización interna.

LT