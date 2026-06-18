Trump habla mucho, pero no escucha

(San Pablo).-“Donald Trump hizo cosas desaforadas en relación a Brasil, y él lo sabe perfectamente. Por eso digo que continúa actuando como un emperador”. Esta frase de Luiz Inácio Lula da Silva es textual; lo dijo en una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en Brasilia sobre los resultado de la cumbre del G7, después de aterrizar procedente de Europa. Venía de Evian, la ciudad francesa donde se realizó la cita anual del grupo de las grandes potencias occidentales, en la que participó como invitado. El presidente brasileño pasó un día de conferencias sin conectarse con su colega americano; pero al final, durante la cena de clausura ofrecida por Emmanuel Macron, ambos mandatarios pudieron intercambiar palabras y sonrisas cordiales.

Con todo, esa sociabilidad no fue suficiente como para borrar la tirria de Lula, que consideró la declaraciones del jefe de la Casa Blanca como una injerencia sobre las elecciones brasileñas del 4 de octubre. El presidente cuestionó dos medidas recientes adoptadas en Washington que perjudican a su país. Una de ellas fue la imposición, hace dos semanas, de un arancel de 25% al ingreso de las importaciones de mercaderías procedentes de Brasil. La segunda consistió en incluir a dos mafias del narcotráfico en la lista de organizaciones terroristas. Se trata del Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital.

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El mandatario brasileño recordó que en la cita bilateral que tuvo con Trump en la Casa Blanca, a principios de mayo, le entregó “un documento sobre el crimen organizado que demuestra la eficiencia de nuestra policía federal, muy está preparada para enfrentar esos grupos delictivos”. En aquella cita, le dijo a su contraparte que “Brasil está muy dispuesto a combatir” esas mafias. Pero luego advirtió acerca de un asunto del que se habla muy poco: “Son los americanos quienes contrabandean armas hacia el mercado brasileño. Todas las armas que fueron secuestradas por la policía federal vinieron de Miami”. Y no sólo esto, añadió, “también en Estados Unidos, en el estado de Delaware, se lava el dinero de los bandidos de Brasil”.

Fue entonces que descargó su aprensión: “Lo que pasa es que el presidente Trump habla mucho y oye poco. El habla de las elecciones y dice que Brasil es políticamente peligroso”. Y en tono inusualmente endurecido agregó: “Para mí, Trump puede gustar de los Bolsonaro, del padre, del hijo y del nieto. No veo que ese sea un problema, al final de cuentas los gustos no se discuten. Ahora, no se tiene que meter en las elecciones de Brasil; porque las elecciones de Brasil son un problema de Brasil”.

Los periodistas preguntaron, luego, sobre el desarrollo de los debates del G7, especialmente un asunto cuya discusión en Brasilia está en un punto álgido: la inteligencia artificial (IA). “En mi discurso ante el G7 –dijo Lula—hice cuestión de mencionar las cosas importantes que hicimos en la cuestión digital: primero, prohibimos los teléfonos celulares en las escuelas. Y, segundo, promovimos una profunda regulación digital para jóvenes y adolescentes”. A continuación, el líder brasileño pasó a explicar que en la cita había planteado tres interrogantes: “En esa parte de la reunión hubo varios empresarios, dueños de plataformas de IA. A ellos les pregunté hasta qué punto la inteligencia humana va a controlar la artificial?. Y también quise saber cuál será el momento en que la inteligencia artificial no precise más del ser humano y qué peligro correrá el mundo”

Una derrota humillante que deja a Estados Unidos muy debilitado

El presidente brasileño admitió que “parece una ficción; pero es algo que puede ocurrir en un momento muy próximo. Reconozco que podrá prestar un gran servicio en el área de salud, de educación y en la industria. Pero ¿cómo impactará en los empleos?”. La respuesta a ese problema tardará en procesarse y aparecerá lo que ya se ha bautizado como el “mercado de los inútiles”. Para el presidente brasileño, la IA está pensada para aumentar la rentabilidad de las empresas, pero dejará millones de desempleados. “Quiero saber cómo los Estados están preparándose para asumir esa responsabilidad” subrayó. Lula admite que las plataformas “son útiles para el desarrollo humano en el mundo. Pero es preciso que se perciba que los beneficios deben ser para todos, inclusive en forma monetaria”.

Tal como reconocieron en el G7, la IA exige mucha capacidad energética. “Pero, quién tiene eso son los países ricos; a los pobres les falta energía hasta para el consumo doméstico” juzgó Lula.