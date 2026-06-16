Este martes, el FBI reveló que frustró un presunto ataque contra la gala de UFC que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó en la Casa Blanca para festejar su cumpleaños número 80 en los jardines de la residencia.

Bajo el título "UFC Freedom 250", el mandatario estadounidense realizó en la Casa Blanca un evento sin precedentes con una velada de artes marciales mixtas, invitados especiales y un amplio despliegue de seguridad destinado a proteger a las altas autoridades y figuras destacadas que estuvieron presentes durante la celebración.

Donald Trump celebró sus 80 años con una inédita velada de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca

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Una vez finalizado el evento, según indicó Clarín, fuentes de la investigación revelaron que agentes federales detectaron y desarticularon un presunto complot destinado a sabotear la velada antes de que la celebración pudiera concretar en el jardín sur de la residencia.

"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento UFC América 250 en Washington, D.C., que involucraba a individuos fuera de la Región de la Capital Nacional". detalló el director del FBI, Kash Patel, a través de su cuenta de X.

En su publicación, Patel detalló: "Gracias a la acción rápida de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco".

Fuentes consultadas por el medio ABCNews señalaron que en total hay cinco detenidos por la presunta amenaza, los cuales permanecieron bajo custodia hasta la mañana de este martes, siendo este uno de los pocos detalles que trascendieron del operativo que se mantuvo casi en completa reserva.

"Aunque el resultado representó lo mejor del trabajo de investigación, tampoco fue nada fuera de lo común para este equipo de fuerzas del orden", destacó Patel y aseguró que la fuerza busca "detectar, responder y llevar ante la justicia a aquellos que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses, particularmente en grandes concentraciones".

En su publicación en relación a la celebración, el director del FBI agregó: "Es exactamente lo que hicimos aquí. Quiero agradecer a nuestros grandes agentes y socios; este trabajo sigue en curso y continuaremos actualizando al público según lo permitido. Seguimos alentando a cualquier estadounidense a reportar cualquier cosa sospechosa".

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Poco después del evento, el medio estadounidense FoxNews indicó en una publicación que el plan frustrado buscaba utilizar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, de modo que se forzara una evacuación masiva para dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente posicionado.

Desde el medio, en una nota compartida por Patel, indicaron que uno de los sospechosos afirmó que el objetivo del ataque eran las "élites capitalistas", los "multimillonarios" y los políticos que recibían donaciones del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).

AS./MSS