Condenaron a Eduardo Bolsonaro a más de 4 años de prisión por presionar a EE.UU. para aplicar sanciones contra Brasil

Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, recibió una condena de cuatro años y dos meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, por instigar al Gobierno de Estados Unidos a que impusiera sanciones a varios magistrados encargados de juzgar a su progenitor por su intento de golpe de estado, tras perder las elecciones en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro

Los 4 jueces que integran el Tribunal Supremo Federal (TSF) votaron este martes 16 de junio de manera unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, reportaron France y la red Globo según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), imponiéndole cuatro años y dos meses de prisión, en régimen semiabierto, y una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

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También se determinó que el exdiputado de 41 años fuera inhabilitado por ocho años, desde la fecha de su condena, y la pérdida de su cargo público como empleado de la Policía Federal.

A finales de febrero de 2025, el tercer hijo de Bolsonaro se mudó a Washington asegurando que la Justicia brasileña trataría de impedir su salida del país de manera inminente. A continuación, entabló charlas con altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump y, poco tiempo después, Estados Unidos declaró que impondría sanciones contra los magistrados encargados de juzgar a Jair.

Eduardo Bolsonaro es hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien no se encontraba presente en el juicio y fue representado por un abogado de la Defensoría Pública.

Flávio Bolsonaro

Lula acusó a los hijos de Bolsonaro de ser “traidores a la patria”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió el pasado 2 de junio a un informe estadounidense que habla de un posible recargo del 25% a productos brasileños y atribuyó estas medidas a las reuniones entre los hijos de Jair Bolsonaro y el Gobierno de Donald Trump.

Da Silva afirmó, en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas: “Estos hijos de Bolsonaro logran ser peores que él y, de hecho, son traidores a la nación. Fueron y le pidieron a un país extranjero que interfiriera en las decisiones brasileñas. Eso es lo que hay que decir alto y claro. Son traidores (…) ¿Qué merecen los traidores a la patria cuando piden la intervención de otro país en los asuntos de nuestro pueblo?”.

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Según Lula, las sanciones del gobierno estadounidense son una reacción a los pedidos de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio y Eduardo Bolsonaro, a miembros de la Casa Blanca.

Lula Da Silva

A través de sus redes sociales, Flávio Bolsonaro negó esta acusación y aseguró haberle solicitado a Trump que no les impusiera aranceles a los productos brasileños.

De acuerdo al informe de Globo.com, el representante comercial de Estados Unidos propuso el pasado lunes 1 de junio la aplicación de un arancel del 25% a productos procedentes de Brasil tras realizar una investigación según la cual habrían descubierto que el gobierno de Lula adoptó prácticas que “perjudican o restringen” el comercio con los estadounidenses.

HM