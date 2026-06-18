Ante la profunda crisis en Cuba, Miguel Díaz-Canel admitió dificultades y anunció la apertura al capital privado

Atravesado por una profunda crisis económica y las restricciones del bloqueo petrolero estadounidense, el Gobierno de Cuba anunció un importante cambio estructural en su modelo. La administración confirmó la implementación de un paquete de reformas diseñado para flexibilizar la economía, reducir el peso del Estado y abrir de manera inédita la puerta a la inversión privada y al capital de los ciudadanos residentes en el exterior.

El encargado de oficializar estas transformaciones fue el presidente Miguel Díaz-Canel, durante el discurso de clausura de una sesión extraordinaria del Comité Central del Partido Comunista (PCC). Allí, el mandatario reconoció la gravedad del escenario actual y delineó los ejes de un plan que busca, fundamentalmente, dotar de mayor autonomía a las empresas públicas. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, afirmó ante los funcionarios presentes.

El mandatario admitió "dificultades" en el sistema de la isla

En un giro discursivo inusual, el jefe de Estado no centró sus críticas únicamente en el embargo norteamericano, sino que apuntó directamente contra las fallas del propio sistema operativo del país. Al evaluar la situación, admitió que existen obstáculos estructurales internos: “Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que postergamos”.

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Para trazar el rumbo de esta transición, Díaz-Canel mencionó explícitamente los modelos implementados por China y Vietnam. La propuesta apunta a lograr una transformación profunda en el corto plazo, que logre equilibrar la estabilización macroeconómica con nuevos incentivos para la producción. Todo esto, aclaró el mandatario, manteniendo en paralelo un esquema de protección social focalizada en los sectores más vulnerables.

Consciente de los debates que generará esta apertura, el líder del PCC anticipó que algunas de las decisiones “no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables”. En ese sentido, marcó cuál debe ser la prioridad gubernamental frente al deterioro de las condiciones de vida de la población: “El primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”.

Cubanólogo: “Los cubanos ya piensan que cualquier alternativa, incluso la norteamericana, es mejor que seguir así”

El respaldo de Castro y el contexto internacional

Un factor clave para estas reformas es el aval de la dirigencia histórica. Raúl Castro, quien a sus 95 años no ocupa cargos oficiales pero mantiene un rol influyente en la estructura de poder, dio su respaldo explícito al nuevo rumbo. Durante el encuentro, que presenció por videoconferencia, el exmandatario envió una carta donde aseguró que transformar la economía “es lo que más conviene hoy a la Revolución”.

Este paquete de medidas económicas se comunicó en un momento de máxima tensión diplomática con Estados Unidos. Desde enero de este año, la administración de Donald Trump intensificó su política de presión sobre la isla al implementar un estricto bloqueo petrolero. Esta restricción agravó significativamente la crisis energética y financiera, sumándose a las consecuencias del embargo general vigente desde 1962.

La postura de Washington respecto a la situación de la isla se mantiene inalterable y sostiene un interés abierto por imponer un cambio de modelo económico y político en Cuba. En este contexto de aislamiento financiero y frente a la necesidad de reactivar la producción a escasos kilómetros de la costa de Florida, la gestión de Díaz-Canel apuesta por la flexibilización de sus normativas como la herramienta principal para estabilizar el país.

TC/ML