En “QR!”, Martín Granovsky analizó el acuerdo EEUU-Irán: “Si hay tablas entre un poderoso y un débil, el que sale mejor parado es el débil"

La firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico abrió interrogantes sobre el futuro de la región, el papel de Israel y las consecuencias para la política interna estadounidense. En el programa “QR!” de Canal E, el periodista e historiador Martín Granovsky analizó el alcance del documento y sostuvo que el resultado puede interpretarse como un empate favorable para Teherán.

Durante la entrevista con Pablo Caruso, Granovsky citó una definición del especialista en riesgo político Ricardo Bauer para explicar el escenario actual: “Esto es, en términos ajedrecísticos, tablas. Y cuando hay tablas entre un poderoso y un débil, el que sale mejor parado es el débil”.

Un memorándum y no un acuerdo definitivo

Uno de los principales puntos señalados por Granovsky fue que el documento firmado entre ambas partes no constituye todavía un acuerdo final. Según explicó, se trata de un Memorándum de Entendimiento (MOU), un instrumento que expresa la intención de negociar y alcanzar compromisos más concretos en el futuro.

“Esto no es un acuerdo. Es un memorándum de entendimiento. Es decir, una intención de llegar a un acuerdo definitivo”, afirmó.

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El texto establece un plazo máximo de 60 días para avanzar hacia un tratado formal, aunque todavía persisten dudas sobre cómo se implementarán varios de los puntos acordados.

El petróleo y el estrecho de Ormuz, en el centro de la escena

Granovsky destacó que algunos de los puntos más relevantes del memorándum están vinculados al levantamiento del bloqueo marítimo sobre Irán y a la libre circulación de buques por el estrecho de Ormuz.

El analista remarcó que se trata de una zona estratégica para el comercio internacional, ya que por allí transita una parte clave del petróleo mundial.

A su entender, la evolución de estos compromisos será uno de los principales indicadores para evaluar si el entendimiento logra consolidarse o queda reducido a una simple tregua.

Reconstrucción e inversiones millonarias

Otro aspecto que resaltó fue el compromiso para impulsar la reconstrucción de Irán una vez finalizado el conflicto.

Según detalló, el memorándum contempla la posibilidad de movilizar inversiones por unos 300.000 millones de dólares destinadas a la recuperación económica y de infraestructura del país.

Granovsky vinculó esta situación con debates históricos sobre las guerras y los procesos posteriores de reconstrucción, y planteó interrogantes sobre quiénes serán los principales beneficiarios económicos de esa etapa.

El programa nuclear iraní

Entre los puntos centrales del entendimiento figura además el compromiso de Irán de no avanzar en el desarrollo de armas nucleares y de continuar negociando el destino de su uranio enriquecido.

Para Granovsky, este aspecto retoma lineamientos que ya habían sido discutidos durante la administración de Barack Obama y que luego fueron abandonados por Donald Trump durante su primer mandato.

El especialista consideró que el cumplimiento de estos compromisos será otro de los factores clave para determinar la estabilidad del acuerdo.

Israel, Trump y las elecciones de medio término

Granovsky también puso el foco en las repercusiones políticas del memorándum dentro de Estados Unidos e Israel.

Según explicó, sectores cercanos al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuestionaron el acercamiento impulsado por Washington, mientras que Trump busca mostrar resultados concretos en política exterior en un momento delicado de su gestión.

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“Trump está muy mal en las encuestas y necesita oxígeno político. Un acuerdo de este tipo puede ayudarlo a mejorar su situación interna”, aseguró.

Además, señaló que el presidente estadounidense enfrenta el desafío de cumplir una de sus principales promesas de campaña: evitar que Estados Unidos quede involucrado en nuevos conflictos internacionales.

Las dudas que deja el entendimiento

Pese al optimismo inicial, Granovsky consideró que todavía existen numerosos interrogantes sobre el futuro del acuerdo.

Entre ellos mencionó el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, la evolución de las negociaciones nucleares y, especialmente, el papel que desempeñarán Israel y Estados Unidos en los próximos meses.

Por ese motivo, concluyó que el memorándum puede convertirse en el punto de partida de una paz duradera o en una tregua temporal dentro de un conflicto que sigue abierto.

LB