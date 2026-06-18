Luego del acuerdo para frenar la guerra en Medio Oriente, afirman que, “el mundo va a diversificarse de Irán o el Estrecho de Ormuz”

El CEO de FDI Gerenciadora de Patrimonios, Mariano Sardáns, conversó con Canal E y se refirió a que la caída del precio del petróleo tras la tregua alcanzada en Medio Oriente llevó alivio a los mercados financieros internacionales y redujo las preocupaciones inflacionarias.

Según Mariano Sardáns, el petróleo fue el principal factor de tensión en los mercados durante las últimas semanas: “Esto es lo que tenía convulsionado en el mundo respecto a lo que es expectativas de inflación y obviamente la volatilidad que esto trajo en el mercado. Pero fundamentalmente el tema inflacionario, que el petróleo incide tanto en las polinómicas de todos los países”.

Cuál es la percepción de los inversores

Asimismo, recordó que el aumento del crudo afectó especialmente a la renta fija. “Al subir la expectativa de inflación, los inversores que compran nuevos bonos quieren más rendimiento, quieren que el mercado los premie con una tasa superior que compense esa mayor expectativa de inflación. Entonces, los bonos largos cayeron de precio”, planteó.

Sobre la evolución reciente del mercado estadounidense, Sardáns detalló: “Cuando estaba la tasa de 10 años de Estados Unidos en 4.10, en el peor momento del conflicto del Medio Oriente, la tasa de 10 años de Estados Unidos subió al 4.60. Eso quiere decir que los bonos cayeron”.

Argentina fue uno de los más beneficiados del conflicto en Medio Oriente en materia energética

A diferencia de otros episodios internacionales de crisis, consideró que Argentina logró obtener ventajas relativas gracias a su potencial energético. “Te diría que con el conflicto, Argentina fue uno de los mayores beneficiados, a diferencia de la historia de Argentina, cuando hubo un problema en el mundo”, resaltó.

El entrevistado vinculó este fenómeno con el crecimiento de Vaca Muerta y el interés estratégico de los países occidentales por diversificar sus fuentes de energía: “Con el desarrollo de Vaca Muerta y todo lo que tiene que ver con Argentina, Argentina medio que es un país amigo, un país aliado, entonces bueno, eso aceleró, aparentemente aceleraron varios proyectos, eso significa mayores inversiones”.

Asimismo, sostuvo que el proceso de diversificación energética continuará más allá del acuerdo alcanzado en Medio Oriente. “Hoy el mundo va a aislarse y diversificarse de todo lo que tiene que ver con Irán o el Estrecho de Ormuz”, expresó.