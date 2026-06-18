Los primeros petroleros reanudan el cruce por el estrecho de Ormuz tras la tregua entre EE.UU. e Irán

Algunos buques de petróleo y gas han comenzado a cruzar el estrecho de Ormuz, incluidos barcos propiedad de la gigante estatal saudí de transporte marítimo Bahri, en una primera señal de que la industria naviera está respondiendo al acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán.

Tres superpetroleros cargados controlados por Bahri activaron sus señales en el golfo de Omán el jueves. Cada uno de ellos, llamados Shaden, Jaham y Awtad, había permanecido atrapado dentro del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra. Un buque que transporta gas natural licuado de Catar y un petrolero chino de combustibles también salieron de la zona.

Luego del acuerdo para frenar la guerra en Medio Oriente, afirman que, “el mundo va a diversificarse de Irán o el Estrecho de Ormuz”

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Aunque los tránsitos siguen siendo limitados en comparación con los niveles previos a la guerra, el movimiento de los barcos saudíes a través de esta vía marítima crucial es significativo, ya que marca el primer gran volumen —alrededor de 6 millones de barriles— de petróleo saudí que cruza el estrecho desde que comenzó el conflicto. Los operadores observarán atentamente si otros buques que han permanecido atrapados en Ormuz logran salir en las próximas horas y días, liberando potencialmente una nueva oleada de barriles al mercado.

Más de 100 petroleros permanecían atrapados antes de la firma del acuerdo provisional de paz, incluidos unos 30 superpetroleros con capacidad para transportar 2 millones de barriles cada uno.

Aunque en los últimos días aumentó la expectativa por la firma del acuerdo, no se reportaron ni confirmaron operaciones para recoger cargamentos en la región. Los armadores buscaban claridad sobre cómo funcionaría la reapertura antes de decidir navegar por la zona, y corredores marítimos señalaron el miércoles que existía una amplia diferencia entre los precios que los propietarios de los buques estaban dispuestos a aceptar y los que los fletadores querían pagar para contratar embarcaciones.

Algunos grupos propietarios de buques han manifestado preocupación por la presencia de minas en la vía marítima. Anteriormente esta semana, Estados Unidos publicó directrices para los armadores sobre la asistencia ofrecida a las embarcaciones para cruzar por una ruta meridional cercana a la costa de Omán.

El cierre de Ormuz durante más de tres meses restringió el acceso al petróleo y gas del interior del golfo Pérsico, mientras que los envíos limitados se realizaron mediante embarcaciones que operaban sin señal al apagar sus transpondedores para ocultar su ubicación o con autorización de Teherán.

El buque gasero Mraikh, fletado por QatarEnergy, indica que su próximo destino es el puerto pakistaní de Qasim. El Ye Chi, administrado por una filial de la estatal china Cosco Shipping, no indicó un destino claro. No estaba claro de inmediato si el cruce de cualquiera de estas embarcaciones fue resultado de acuerdos negociados con Teherán.

QatarEnergy y Cosco no respondieron a las solicitudes de comentarios. Bahri tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus embarcaciones.