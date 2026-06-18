El empresario Marcos Galperin figura entre los nombres asociados a Dialog, una organización privada fundada en 2006 por el inversor y magnate tecnológico Peter Thiel. Una filtración reveló información interna sobre integrantes y actividades de una especie de club de la élite global. La exposición de esos datos generó repercusión internacional debido a la presencia de empresarios, funcionarios y referentes del sector tecnológico de primer nivel.

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La información fue publicada por la revista estadounidense Wired, que informó que documentos y registros internos de Dialog permanecieron accesibles en internet sin protección. Según la publicación, el directorio de miembros estaba incrustado en el código fuente del sitio web de la organización y podía ser visualizado sin necesidad de contraseñas ni permisos especiales.

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El retiro anual de 2026

A partir de esa filtración se conoció la lista de inscriptos para el retiro anual de 2026, previsto entre el 12 y el 16 de agosto en las afueras de Dublín, Irlanda. El encuentro tiene un costo superior a los 16 mil dólares por participante y se realiza bajo estrictas reglas de confidencialidad: todo lo debatido permanece fuera del registro público y no puede atribuirse a ninguno de los asistentes.

Entre los 222 participantes aparecen figuras de la política, las finanzas y la tecnología. Se encuentran el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll; el general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa; el senador Ted Cruz; el empresario Elon Musk; el ex CEO de Google, Eric Schmidt; y Greg Brockman, cofundador de OpenAI.

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En ese listado también figura el nombre de Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre. Sin embargo, Wired no lo menciona específicamente en el cuerpo de su artículo, sino que su nombre apareció en una lista difundida posteriormente en redes sociales a partir de la información filtrada. De confirmarse su participación, sería uno de los pocos empresarios latinoamericanos presentes en el encuentro.

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre

Otro argentino vinculado a Dialog es el empresario Wenceslao Casares, conocido por sus inversiones en el sector financiero y tecnológico. Ambos integrarían un espacio que reúne a referentes empresariales y políticos para debatir sobre asuntos globales de manera reservada.

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La agenda y temáticas del evento

La agenda del retiro de 2026 también quedó expuesta y muestra la diversidad de temas que se abordarán. Entre las actividades previstas figuran paneles titulados “Navegando la Tercera Guerra Mundial”, “Tecnologías del campo de batalla”, “¿El dinero compra la felicidad?” y “¿Cómo va tu vida sexual?”. Además, se anuncian seminarios denominados “Cómo crear tu propia secta” y “Cómo crear tu partido político”.

Los documentos filtrados indican además que los miembros de Dialog comparten inquietudes sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía, el empleo y la política. Algunos de los participantes manifestaron preocupación por posibles desplazamientos masivos de trabajadores, cambios en los sistemas educativos y eventuales conflictos sociales derivados del avance tecnológico.

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La filtración también reveló que la organización cuenta con un servicio interno de citas entre sus miembros, cuyos formularios incluyen preguntas sobre estado civil y orientación política. Parte de esa información, junto con datos de acceso personales, también habría quedado expuesta.

Similitudes con el Club Bilderberg

Dialog existe desde hace dos décadas y suele ser comparada con el Grupo Bilderberg debido a la influencia de sus integrantes y al carácter reservado de sus reuniones. Hasta ahora, la organización había mantenido un bajo perfil y evitado difundir detalles sobre sus actividades.

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Según Wired, Dialog no respondió a los pedidos de información realizados tras la publicación de la filtración. Tampoco hubo declaraciones públicas de sus principales directivos respecto del alcance de la exposición de datos ni sobre la identidad definitiva de todos los asistentes al encuentro previsto para agosto.

CS/ff