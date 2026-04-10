En Bilderberg 2026 la reina Máxima se sumó a los líderes globales

Como cada año desde 1954, el Club Bilderberg vuelve a reunir a lo más selecto del mundo corporativo global, dirigentes políticos, banqueros, líderes militares de la OTAN y miembros de la nobleza europea. Durante cuatro jornadas, debaten en Washington, D.C. sobre los temas más acuciantes de la geopolítica actual. A pesar de la relevancia y la jerarquía de los asistentes, buena parte de la prensa internacional guarda silencio sobre el encuentro.

En esta ocasión, destacan figuras como el rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, y la reina consorte, la argentina Máxima Zorreguieta; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la directora del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente de Microsoft, Brad Smith; los CEO de bancos internacionales como Lazard, Goldman Sachs y Deutsche Bank; y los responsables de los departamentos de inteligencia artificial de Google y Meta.

El Club, fundado por un exponente de las altas finanzas, como David Rockefeller, publica en su sitio oficial (bilderbergmeetings.org) los temas que se tratarán: los últimos desarrollos de la IA; los desafíos que Rusia, China y Oriente Medio plantean a la OTAN; la consolidación de las finanzas digitales (incluidas las monedas CBDC); la diversificación energética; el rol de Estados Unidos dentro del esquema atlantista bajo el mandato de Trump; Ucrania, el futuro de la guerra y el comercio mundial; la seguridad en el Ártico y la relación transatlántica en la industria de defensa.

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En el contexto geopolítico actual, con la guerra en Ucrania todavía activa y tensiones crecientes en el Indo-Pacífico, estos ejes se interconectan en torno a la contención de Rusia y China por parte de la OTAN (solo representantes de países miembros pueden participar en Bilderberg). La seguridad del Ártico —donde el deshielo facilita la proyección rusa— y Oriente Medio —donde Teherán y Moscú profundizan su alianza— constituyen también claros motivos de preocupación.

China, por su parte, actúa como hilo conductor que vincula todos los frentes: Pekín respalda a Moscú en Ucrania y a Irán en Oriente Medio, al tiempo que compite por el Ártico y el comercio global, lo que obliga a Occidente a repensar su estrategia de seguridad integral.

Asimismo, la dimensión económica y tecnológica une estos desafíos de seguridad con la frágil estabilidad del orden liberal, hegemónico en Occidente luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia artificial y las finanzas digitales no se discuten como temas abstractos, sino como armas en la competencia sistémica entre bloques de poder, redefiniendo el “futuro de la guerra” (como ya lo demuestran los drones autónomos y las ciber-operaciones en Ucrania).

Mientras tanto, la diversificación energética responde a la dependencia europea, agravada tras las sanciones a Rusia y la presión china sobre las cadenas de suministro de minerales críticos.

En el actual panorama de fragmentación comercial —marcado por aranceles estadounidenses y restricciones tecnológicas mutuas entre Washington y Pekín—, estos temas revelan que la seguridad energética y financiera es inseparable de la defensa atlántica: sin diversificación energética ni control de los flujos digitales, Europa y Estados Unidos pierden capacidad de disuasión frente a las potencias revisionistas.

Todas las temáticas abordadas confluyen en preparar a la OTAN para un posible escenario de conflicto de alta intensidad con China en el Pacífico. Los temas no conforman una lista aleatoria, sino un diagnóstico integrado: para Bilderberg, la supervivencia del orden liberal —resquebrajado y en apariencia agónico— depende de que Europa y Estados Unidos conviertan estas interconexiones en una estrategia unificada antes de que los frentes se multipliquen.

La presencia de los principales editores y directivos de grandes medios de comunicación globales, como The Economist, Bloomberg, Financial Times o CNN, refleja el rol que muchos de ellos cumplen en la construcción de las narrativas que legitiman ante la opinión pública las agendas previamente delineadas en los ámbitos geopolítico, económico, militar e inteligencia.

Finalmente, es la esfera política la que se encarga de implementar estas agendas en el territorio de cada país. Eso explica la asistencia anual de primeros ministros, presidentes, altos funcionarios de Estado e incluso políticos sin cargo actual que, tras ser “bendecidos” por su presencia en este selecto grupo, suelen acceder a posiciones de poder en los años siguientes.

Como corolario, podemos reiterar algo que venimos sosteniendo año tras año: cuando en conciliábulos de esta naturaleza se dirime el destino de las naciones y los gobiernos se limitan a ejecutar agendas previamente establecidas, el margen para ejercer políticas soberanas se reduce drásticamente, convirtiendo en muchas ocasiones a los sistemas democráticos en estructuras vacías de contenido propio y sin capacidad real de decisión.

*Periodista e investigador, director del sitio de análisis geopolítico Kontrainfo.com

