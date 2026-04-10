Del satélite a Starlink: ¿quién manda en el cielo?

El 3 de mayo de 1965 marcó un antes y un después en la historia de las comunicaciones. Ese día, una transmisión directa de televisión por satélite permitió que una señal enviada desde el espacio llegara a los hogares sin depender exclusivamente de las infraestructuras nacionales tradicionales. No fue solo un avance tecnológico: fue el comienzo de una transformación silenciosa en la relación entre soberanía, tecnología e información.

En plena Guerra Fría, el impacto no pasó desapercibido. En el seno de las Naciones Unidas emergió un profundo desacuerdo. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados defendían la libre circulación internacional de información. Por otro, la Unión Soviética y numerosos países en desarrollo sostenían que los Estados debían conservar el derecho a autorizar o restringir la recepción de transmisiones provenientes del espacio, en resguardo de su soberanía y su orden interno.

Este conflicto encontró una expresión jurídica en la Resolución 37/92 de la Asamblea General, adoptada en 1982, que intentó equilibrar ambos principios. Sin embargo, el compromiso reflejaba las tensiones de su tiempo: reconocía la libertad de difusión de información, pero también el derecho de los Estados a ejercer cierto control sobre las transmisiones recibidas en su territorio.

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Más de cuatro décadas después de la adopción de esa resolución, el contexto tecnológico ha cambiado radicalmente. Hoy, constelaciones de satélites en órbita baja, como las desplegadas por el sistema Starlink, permiten brindar acceso a internet de alta velocidad en prácticamente cualquier punto del planeta. En Argentina, este servicio comenzó a operar comercialmente en 2024, abriendo nuevas posibilidades de conectividad, especialmente en regiones rurales, alejadas o con infraestructura limitada.

Esta evolución tecnológica se traduce en realidades concretas: es la diferencia entre el aislamiento y la oportunidad para un estudiante en la Puna que ahora accede a una clase universitaria remota, o para un productor en la Pampa húmeda que puede monitorear sus cultivos mediante datos en tiempo real en zonas donde antes no llegaba ni un cable ni una señal móvil. Este avance plantea un interrogante fundamental: ¿cómo se ejerce la soberanía en un entorno donde la infraestructura de comunicaciones ya no se encuentra dentro del territorio nacional, sino en el espacio exterior?

Los marcos regulatorios concebidos en la segunda mitad del siglo XX fueron diseñados para un mundo de redes físicas, fronteras claramente definidas y control estatal directo sobre las infraestructuras críticas. Sin embargo, las tecnologías actuales desafían esos supuestos. La información ya no circula únicamente a través de cables o estaciones bajo jurisdicción territorial, sino mediante sistemas globales que trascienden las fronteras tradicionales.

Frente a esta realidad, el desafío para los Estados no consiste en intentar ejercer un control absoluto sobre tecnologías inherentemente globales, sino en desarrollar marcos jurídicos modernos que permitan aprovechar sus beneficios sin renunciar a los principios fundamentales que buscan proteger. La conectividad satelital no solo amplía el acceso a la información, sino que también impulsa el desarrollo económico, la inclusión digital y la integración territorial.

La historia demuestra que la tecnología suele avanzar más rápido que el derecho. Sin embargo, el objetivo del orden jurídico no es detener el progreso, sino acompañarlo y orientarlo. En este nuevo escenario, la soberanía no desaparece, pero se transforma. Ya no se define únicamente por la capacidad de controlar infraestructuras físicas, sino también por la capacidad de adaptarse, regular con inteligencia y garantizar que estas nuevas tecnologías contribuyan al bienestar de la sociedad.

En definitiva, el espacio ya no es solo un ámbito de exploración científica. Es, cada vez más, una extensión de la infraestructura crítica de nuestras sociedades. Comprender esta transformación es el primer paso para asegurar que la revolución tecnológica en curso fortalezca —y no debilite— la capacidad de los Estados para servir a sus ciudadanos en un mundo cada vez más interconectado.

*profesor e investigador de Derecho en UADE