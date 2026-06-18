El 25 de mayo, el Vaticano publicó la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas. En ella, el Papa llama a "desarmar la inteligencia artificial" con el fin de custodiar "una magnífica humanidad habitada por Dios", en un gesto que sorprendió a millones de fieles en el mundo por su decidida posición en contra de la concentración de poder en los tecnomagnates de Silicon Valley.

Detrás de ese documento hay una década de reflexión interna en el Vaticano, y una figura que concentra buena parte de ese trabajo: Fray Paolo Benanti, el "asesor papal en IA". Este sacerdote encara uno de los mayores desafíos del presente: cómo gobernar la inteligencia artificial para que enriquezca las vidas de las personas, en lugar de explotarlas. Es lo más parecido a una naciente estrella pop que tiene el Vaticano, ya que ha llegado a dar charlas TED con su sencillo hábito marrón de aspecto medieval, típico de la orden franciscana. Además, no teme enfrentarse públicamente con Peter Thiel, el tecnomagnate que encarna la cosmovisión de Silicon Valley.

El trabajo de explicar la IA al Papa

Benanti es profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, miembro de la Comisión de expertos de la ONU en materia de IA y presidente de la Comisión para el estudio del impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y los medios de la Presidencia del Consejo Italiano. Pero sobre todo, es la persona a la que recurría el papa Francisco cuando necesitaba entender con claridad conceptos tecnológicos. Él mismo dijo que su rol era "ayudarlo a comprender el vocabulario técnico" y sus implicancias. Y, tras la muerte de Francisco, permaneció en el Vaticano, ahora asesorando a León XIV.

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Sus conocimientos resultaron útiles para una reunión en el Vaticano en 2023 entre Francisco y el presidente de Microsoft, Brad Smith, que se centró en cómo la IA podría ayudar o perjudicar a la humanidad.

Benanti señaló que Francisco parecía tener "una especie de antena" para "percibir dónde la humanidad está viviendo las situaciones de mayor desafío para sí misma". Esa sensibilidad del pontífice hacia las transformaciones sociales fue el terreno en el que creció el debate interno del Vaticano sobre IA.

Benanti contra Peter Thiel, una batalla teológica con consecuencias materiales

Benanti no teme ensuciarse con los asuntos mundanos. En un artículo reciente, publicado en la revista digital Le Grand Continent, escribió abiertamente en contra del tecnomagnate Peter Thiel, hoy residente en la Argentina: "El conjunto de la acción de Thiel puede interpretarse así como un acto prolongado de herejía", publicó.

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En otro artículo, definió a Thiel con audacia: "Peter Thiel no es un simple empresario tecnológico. Es un empresario teológico-político radical, obstinado y sofisticado", aseguró. Y fue más lejos: aseguró que le atribuye a las élites "el poder casi divino de vigilancia y predicción, necesario para gobernar la violenta transición hacia la era postestatal".

Son estas las creencias de fondo que sostienen la argumentación de la encíclica Magnifica Humanitas, la primera dedicada a la tecnología digital y algorítmica.

Qué dice la encíclica Magnifica Humanitas sobre la IA

En el 135° aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, dedicada a la Revolución Industrial (las "cosas nuevas"), el papa León XIV presentó Magnifica Humanitas, también dedicada a las novedades tecnológicas que ponen en jaque las formas de vivir en sociedad.

El Papa León XIV presentó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el 25 de mayo.

Entre sus puntos principales, en la encíclica se argumenta que la IA no es moralmente neutra y advierte que no debe convertirse en un instrumento de dominación, exclusión o muerte. El pontífice exige de manera urgente que esta tecnología sea "desarmada" y liberada de las lógicas del poder tecnocrático, y que en cambio se use para promover el bien común, la justicia social y el cuidado de los más frágiles y necesitados.

Además, el texto rechaza el transhumanismo y la idea del ser humano como una máquina optimizable y advierte sobre la opacidad de los sesgos algorítmicos que perpetúan la exclusión social. Y ataca de lleno a la concentración de poder económico y político de Silicon Valley: exige una gobernanza global justa que regule el monopolio de las corporaciones tecnológicas y denuncia la explotación laboral digital como una nueva forma de esclavitud. Por último alerta contra el alto costo ambiental de la infraestructura digital, y sobre los peligros de la desinformación masiva que podría promover.

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El texto sienta un firme precedente: por primera vez la Iglesia Católica alza la voz para reclamar que los conocimientos y las tecnologías no se concentren en manos de unos pocos. Todos estos temas se enmarcan en los estudios de ética algorítmica que Benanti desarrolla desde hace más de una década.

De la teología moral a los cyborgs: el camino de Benanti, del Vaticano a Silicon Valley

Nacido en Roma en 1973, en 1999 ingresó a la Tercera Orden Regular de San Francisco, donde fue ordenado sacerdote diez años después. En 2012, se doctoró en teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana con la tesis: "Cyborg: cuerpo y corporeidad en la era post-humana", que recibió el premio Bellarmino-Vedovato como la mejor tesis doctoral en ética pública y social de ese año. Es desde esa formación que Benanti encuadra los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Paolo Benanti, asesor papal en materia de IA.

Desde 2008, enseña neuroética, ética de la tecnología e inteligencia artificial en la misma Pontificia Universidad Gregoriana, así como en el Instituto Teológico de Asís y el Colegio Pontificio Leoni d'Anagni. A partir de 2015 desarrolló los conceptos de "algorética" y "algocracia" en torno a la gobernanza de los algoritmos. Por esa época se convirtió en el hombre de confianza del papa Francisco en cuestiones de tecnología. En 2021, Francisco lo designó miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida con un mandato específico para el mundo de la inteligencia artificial.

Sus últimos dos libros están dedicados al análisis de la inteligencia artificial: La gran invención. El lenguaje con tecnología, de la pintura rupestre al GPT-3 (2021). Y Humano en el bucle. Decisiones humanas e inteligencia artificial (2022).

Cuando le preguntan con cuál de sus roles se identifica más, Benanti responde: "Diría que depende. Si nos vemos por la mañana en la iglesia, diría franciscano. Si nos vemos en clase, profesor; y si nos vemos en algún comité internacional, también experto en inteligencia artificial".

MB/ff