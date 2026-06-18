El papa León XIV está cada vez más cerca de la Argentina. El presidente del Perú, José María Balcázar, anunció hoy que el Sumo Pontífice visitará su país en la primera quincena de noviembre, tras una audiencia personal con él en el Vaticano. Se espera que ese viaje se extienda a otros países de América latina, como Argentina y Uruguay.

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Si bien todavía no hay fechas exactas confirmadas para la gira papal, se espera que León XIV pase entre ocho y diez días en Perú, el país donde vivió durante más de veinte años y del que es ciudadano desde 2015. Por lo tanto, crecen las probabilidades de que visite la Argentina en la segunda quincena de noviembre..

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La gira de León XIV en Perú, con epicentro en Chiclayo

En declaraciones al grupo periodístico RPP, Balcázar dijo que el itinierio del papa en Perú todavía no está del todo definido, pero que se espera que tras su llegada a Lima visite Chiclayo, en el norte del país, la ciudad de la que fue arzobispo. Desde allí, existe la posibilidad de que se traslade en helicóptero a regiones altoandinas más remotas, donde residen los hablantes de la lengua quechua.

Papa León XIV con José María Balcázar, presidente del Perú, en el Vaticano.

También dijo que el pontífice visitará las ciudades de Piura, Cusco, Pucallpa y que se espera que pueda llegar también a Sullana; se podría incluir en el recorrido la localidad de Iquitos, en la selva amazónica, y Puno, en el sur.

El gobierno de Milei extendió una invitación formal al Papa y espera su llegada en noviembre

El Gobierno interpreta estas novedades como buenas noticias, ya que ha trabajado para lograr una visita papal en 2026. El 11 de febrero pasado, en el Vaticano, el canciller Pablo Quirno le entregó en mano a León XIV una invitación formal firmada por el presidente Javier Milei.

El canciller Pablo Quirno entrega la invitación formal de Javier Milei al papa León XIV, en el Vaticano, en febrero de 2026.

En mayo pasado, Milei y Quirno reforzaron la invitación y declararon que es "altamente probable" que la visita suceda en noviembre. Las declaraciones del presidente de Perú confirman esa agenda hipotética.

Después de Francisco, el primer pontífice proveniente de América latina, León XIV es un papa casi latinoamericano, ya que tiene la ciudadanía peruana y habla español de forma fluida por haber vivido décadas en Perú. En esa línea, su visita se espera con altas expectativas, ya que Francisco, si bien visitó diez países de la región durante su pontificado, nunca regresó a la Argentina. El último papa en visitar la Argentina fue Juan Pablo II, en 1987.