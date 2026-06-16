Balotaje en Perú: Keiko Fujimori amplía su ventaja y Roberto Sánchez anticipa que no aceptará los resultados

El ajustado balotaje presidencial de Perú sumó este martes un nuevo capítulo de tensión política. Con el 99% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori amplió su ventaja sobre Roberto Sánchez, mientras el candidato de izquierda aseguró que no reconocerá el resultado electoral y denunció presuntas irregularidades en el proceso.

Según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,097% de los votos, frente al 49,903% obtenido por Sánchez. La diferencia supera los 35.000 sufragios sobre un total de más de 19 millones de votos contabilizados.

Por qué cambió la tendencia del escrutinio

Durante los primeros días del recuento, los resultados preliminares favorecían a Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, la tendencia comenzó a modificarse con la incorporación de los votos emitidos por peruanos residentes en el exterior, donde Fujimori obtuvo un respaldo mayoritario.

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Además, continúan bajo revisión más de un millar de actas observadas, que representan alrededor de 256.000 votos y podrían demorar varios días más en ser incorporadas al cómputo definitivo.

Las autoridades electorales advirtieron que el resultado final podría tardar entre dos semanas y fines de junio debido al análisis de esas actas.

Sánchez denuncia irregularidades y convoca a protestas

En medio de la incertidumbre, el partido Juntos por el Perú cuestionó el desarrollo del proceso electoral y denunció una supuesta falta de transparencia por parte de los organismos responsables de la elección.

A través de un comunicado, la fuerza política afirmó que existieron cambios en las reglas electorales e irregularidades durante el escrutinio, aunque no detalló concretamente cuáles fueron las anomalías detectadas.

La organización también convocó a una movilización para este viernes en Lima con el objetivo de reclamar por la defensa del voto.

Según el espacio político, los resultados conocidos hasta el momento no reflejan con claridad la voluntad popular y existen dudas sobre algunos aspectos del proceso.

La postura de Juntos por el Perú

Pese a las críticas, dirigentes del partido evitaron hablar de fraude electoral.

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La vocera de la agrupación, Anahí Durand, sostuvo que el reclamo busca garantizar la transparencia del proceso y defender los votos obtenidos por su fuerza política. “No estamos hablando de fraude. Estamos ejerciendo nuestro derecho a presentar observaciones y recursos legales donde consideramos que existen dudas razonables”, explicó.

Durand remarcó además que las acciones impulsadas por el partido no implican desconocer el rol de las autoridades electorales ni promover situaciones de violencia.

Fuerza Popular espera el resultado definitivo

Desde el entorno de Keiko Fujimori, optaron por la cautela.

El candidato a vicepresidente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que el espacio aguardará el cierre completo del escrutinio antes de proclamarse ganador de la elección. “Vamos a esperar el 100% del conteo para pronunciarnos oficialmente”, señaló.

La observación internacional destacó el desarrollo de la elección

Mientras crecen las tensiones políticas, la misión de observación de la Unión Europea sostuvo que la segunda vuelta presidencial se desarrolló de manera ordenada y pacífica, pese al clima de fuerte polarización que atravesó la campaña.

El balotaje enfrentó a Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, con Roberto Sánchez, referente de izquierda vinculado al espacio político de Pedro Castillo.

A la espera de la resolución definitiva del proceso electoral, Perú transita horas decisivas que podrían definir el rumbo político del país para los próximos años.

LB