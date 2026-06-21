Irán abandonó las negociaciones de paz en Suiza tras un mensaje de Trump que se consideró "insultante"

La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se estaban realizando las conversaciones con Estados Unidos, en Suiza, para acordar la paz en Medio Oriente después de considerar como "insultante" un mensaje que publicó el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales, según informó la agencia estatal IRNA y replicó la agencia AFP.

"La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones", señalaron desde IRNA. Las tratativas se estaban haciendo gracias a la mediación de Pakistán y Qatar y según trascendió habían "entrado en una fase difícil después de 80 minutos de discusiones y una interrupción, a raíz de la publicación de un mensaje insultante del presidente de Estados Unidos".

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Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si el país no impide que sus aliados del movimiento islamista Hezbolá "causen problemas" en Líbano.

La tensión ya había escalado horas antes de la interrupción de las conversaciones. El presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido a Washington que moderara su discurso luego de las nuevas amenazas formuladas por Trump durante el desarrollo de las negociaciones.

"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera", escribió Qalibaf en redes sociales.

Las declaraciones llegaron después de que Trump advirtiera que Estados Unidos retomaría los ataques contra Irán si Teherán no lograba impedir que Hezbollah, el movimiento chiita respaldado por la República Islámica, continuara actuando en el sur del Líbano. La advertencia fue interpretada por las autoridades iraníes como una presión incompatible con el proceso diplomático que se desarrollaba en territorio suizo.

La crisis se produjo, además, en un momento en el que comenzaban a aparecer algunas señales de distensión en la región. Este domingo, Israel anunció el levantamiento de las restricciones vigentes en todo el país, incluidas las zonas cercanas a la frontera con Líbano, una medida considerada como una de las primeras consecuencias concretas del alto el fuego alcanzado en las últimas semanas.

El Comando del Frente Interno israelí informó que las limitaciones que afectaban las reuniones públicas, las actividades escolares y distintos eventos comunitarios dejarán de regir desde las 6 de la mañana del lunes.

Desde el inicio de la guerra con Irán, hace más de tres meses, las autoridades habían impuesto de manera periódica medidas de seguridad especiales en las comunidades del norte del país ante el riesgo de ataques provenientes del Líbano.

A partir de este lunes, no habrá restricciones que afecten el funcionamiento de escuelas, lugares de trabajo o reuniones públicas en ninguna región israelí, una decisión que fue interpretada como una muestra de confianza en la estabilidad de la tregua.

Sin embargo, la abrupta salida de la delegación iraní de las conversaciones en Suiza vuelve a sembrar dudas sobre la continuidad del proceso de paz. La mediación de Pakistán y Qatar había logrado acercar posiciones entre Washington y Teherán durante las últimas semanas, pero el nuevo cruce entre Trump y las autoridades iraníes amenaza con reabrir la crisis.

GD

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