Tres nuevos detenidos por la muerte de la joven lanzada sin cuerda de seguridad desde un puente de Brasil

Detuvieron a tres personas más por el deceso de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una mujer de 21 años que cayó desde un puente en Limeira, estado de San Pablo, Brasil, al ser lanzada sin la cuerda de seguridad correspondiente durante una actividad de “rope jump”; de esta forma, aumentó a seis el número de detenidos, anunció la Policía.

Según el comisario Antonio Luis Tuckumantel todavía no pueden dar detalles de la participación de cada uno de los arrestados, pero fuentes policiales señalaron que las detenciones buscan evitar la eliminación de pruebas sobre este negocio.

Las dudas detrás de la muerte de la joven lanzada al vacío sin arnés en un puente de Brasil

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Otros tres sospechosos están encarcelados desde el día en que ocurrió la tragedia. Son los instructores Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, quienes están acusados de homicidio con dolo eventual y cumplen prisión preventiva luego que la Justicia rechazara sus solicitudes de “habeas corpus”.

De acuerdo a la investigación, los tres formaban el grupo que trabajaba en el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria sin terminar donde ofrecían saltos por 180 reales (35 dólares) por persona.

El momento en que los empleados están llevando a la joven al borde del vacío

Cómo ocurrió el accidente en el puente de Limeira

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años, residente de la localidad de Jandira, murió tras ser lanzada al vacío. Según la Policía Civil, los empleados olvidaron colocarle la cuerda de seguridad.

El lugar desde donde fue arrojada la joven

En un video que se viralizó en las redes sociales, grabada por testigos presenciales del hecho, puede verse como los instructores llevan a la mujer, con los brazos en cruz, hasta el borde del puente, desde donde la arrojan.

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La investigación estableció que el grupo que promovía la actividad de "rope jump" no trabajaba como una compañía formalmente constituida.