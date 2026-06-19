Tragedia en Córdoba: cargaba el celular en el auto, explotó, chocaron y murió

María Lucila Pagani, una docente de 47 años falleció en un accidente de tránsito generado por la explosión de su teléfono celular dentro de su vehículo, lo que generó el choque del auto contra una alcantarilla en el kilómetro 14 de la ruta provincial E-53, ubicada en la provincia de Córdoba.

Según La Nación, por la gravedad de sus heridas, la mujer fue trasladada al Instituto del Quemado, donde falleció. El siniestro sucedió el pasado domingo 14 de junio, a la noche, entre las localidades de Villa Allende y Mendiolaza.

Pagani viajaba en un Renault Sandero como acompañante cuando el celular, que estaba cargándose, explotó, generando un incendio y haciendo que el conductor perdiera el control del vehículo, que terminó despistándose para terminar chocando, con suma violencia, contra una alcantarilla.

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La docente cordobesa sufrió gravísimas quemaduras en buena parte de su cuerpo y una complicación respiratoria al haber inhalado humo. El conductor del vehículo, un hombre de 43 años cuyo nombre no se difundió, tuvo lesiones menores.

Los investigadores ahora intentan definir el motivo de la explosión del celular: si el cargador era de mala calidad o si el teléfono tenía problemas con su batería.

Quién era María Lucila Pagani

María Lucila Pagani era especialista en Ciencias Sociales y trabajaba como profesora e investigadora universitaria. Según La Nación, su formación incluía un título en Letras obtenido en la Universidad de Buenos Aires (UBA); un magíster en Gestión Cultural Internacional realizado en la Università di Genova (Italia) y otro en Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La Facultad de Ciencias Sociales de Córdoba (FCS) la despidió con un emotivo texto que compartió en su página oficial: “Con profundo dolor, la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) informa el fallecimiento el pasado 17 de junio de María Lucila Pagani, trabajadora no docente de nuestra institución, que se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Además, integraba la Comisión Interclasutros de DD.HH. de la FCS”.

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Y añadieron: “Lucila ocupó también otros espacios dentro de la Facultad como estudiante y trabajadora, y en todos ellos su aporte fue comprometido, responsable, amoroso, invalorable. Por eso, y por su inconmensurable calidez y humanidad, esta jornada resulta tan dolorosa para toda la comunidad de Sociales. También se desempeñaba como docente de nivel medio y en otras instituciones de nivel superior”.