Una avioneta cayó sobre una autopista en Texas: un muerto y cinco sobrevivientes

Una avioneta privada se estrelló este martes por la noche sobre una autopista de la ciudad de Laredo, en el sur del estado de Texas, Estados Unidos, en un accidente que dejó una persona fallecida y otras cinco heridas. El hecho ocurrió poco después de las 22 sobre la autopista Loop 20, una de las principales vías de circulación de la localidad. Según informó la Policía de Laredo, seis personas viajaban a bordo de la aeronave al momento del impacto y una de ellas perdió la vida.

Por causas que aún son materia de investigación, la avioneta se precipitó sobre la carretera y terminó incrustada contra una de las barreras de contención. Tras el accidente, las autoridades dispusieron el cierre total de la autopista en ambos sentidos para facilitar las tareas de rescate y peritaje.

“El tráfico en ambos sentidos de la circunvalación (Loop) se encuentra actualmente cerrado cerca de la intersección de Saunders Street y Clark Boulevard. El cierre en dirección norte comienza en Cuatro Vientos Road, mientras que el tráfico en dirección sur se desvía y se cierra en Saunders Street”, señalaron las autoridades locales en un comunicado.

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En las redes sociales comenzaron a circular videos que mostraron los instantes posteriores al accidente. En las imágenes se observa a la aeronave recostada sobre uno de sus lados, envuelta en llamas y rodeada por personas que intentaban auxiliar a los ocupantes.

Entre los testigos se encontraba Zayra Garza, una esteticista que regresaba a su casa junto a compañeros de trabajo cuando se encontró con la escena. La mujer comenzó a grabar con su teléfono mientras se acercaba al lugar y aseguró haber visto a uno de los pasajeros intentando romper una de las ventanas de la cabina para escapar.

Según relató, varios automovilistas descendieron de sus vehículos para colaborar con el rescate. Su esposo también se sumó a las tareas y fue entonces cuando la puerta de la aeronave logró abrirse.

Garza contó que tres personas, que aparentaban ser adolescentes, salieron corriendo del avión, seguidas por quien parecía ser el piloto. Además, otro integrante de la tripulación intentó sacar a una persona que se encontraba inconsciente.

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“Parecía parte de una película. Estaba en shock”, expresó la mujer. “Lo que me preocupaba era el fuego. Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”, agregó.

Las autoridades locales, junto con organismos federales, trabajan ahora para determinar las causas del accidente y establecer las circunstancias en las que la aeronave perdió el control antes de caer sobre la autopista.

El episodio se produjo apenas dos días después de otro accidente aéreo ocurrido en Estados Unidos. El domingo, una avioneta utilizada para realizar saltos en paracaídas se estrelló cerca del aeropuerto Butler Memorial, en el estado de Misuri, provocando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.

CS/ff