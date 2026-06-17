Nuevo ataque estadounidense contra presunta narcolancha deja un muerto

Un hombre falleció en el océano Pacífico oriental como consecuencia de un ataque del Ejército de Estados Unidos al que sobrevivieron dos personas, informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), a través de su cuenta oficial de X, remarcando que la embarcación atacada "estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

El texto comienza diciendo: “El 16 de junio, por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”.

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Y luego agrega: “Inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Un narco-terrorista masculino fue asesinado durante esta acción, y hubo dos sobrevivientes masculinos”.

Para cerrar afirmando: “Tras el enfrentamiento, Southcom notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE. UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes. Ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida”.

La cantidad de fallecidos en la operación “Lanza del Sur”

Según el recuento realizado por la agencia AFP, más de 200 personas han muerto desde que comenzó la operación “Lanza del Sur” (Southern Spear) en septiembre del año pasado, en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

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Hasta ahora, la administración de Donald Trump nunca entregó evidencia que pruebe que las embarcaciones atacadas estaban relacionadas con el narcotráfico.

Donald Trump

Especialistas y grupos de derechos humanos de todo el mundo han advertido que estos ataques podrían ser definidos como ejecuciones extrajudiciales al atacar a civiles que no eran una amenaza para Estados Unidos.

HM