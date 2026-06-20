El 'Acuerdo' Trump-Irán duró 48 horas: Teheran cierra otra vez el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, en medio de una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente. La decisión fue comunicada por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el principal mando militar conjunto del país, que acusó a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento firmado recientemente para poner fin a las hostilidades y cuestionó la continuidad de las operaciones israelíes en el sur del Líbano.

A través de un comunicado difundido por la agencia estatal iraní IRNA, las Fuerzas Armadas sostuvieron que la medida se adopta en vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del acuerdo, y en respuesta a las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano. Asimismo, anunciaron que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones.

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El comunicado también advierte que la clausura del corredor marítimo constituye apenas el primer paso en la respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo, y deja abierta la posibilidad de nuevas represalias si la situación no cambia. En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones, señaló el mando militar iraní.

La decisión representa un duro golpe para la frágil tregua alcanzada hace apenas una semana entre Teherán y Washington, un acuerdo que contemplaba la reapertura gradual del estrecho y la reducción de las tensiones regionales. Sin embargo, la continuidad de los ataques israelíes contra posiciones vinculadas a la milicia chiita Hizbulá en el sur del Líbano volvió a poner en jaque ese entendimiento.

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Según las autoridades iraníes, el pacto establecía el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Desde Teherán sostienen que Estados Unidos no hizo cumplir esa cláusula y que actuó de mala fe al permitir que Israel mantuviera sus acciones militares en la región.

Mientras tanto, Israel aseguró que sigue comprometido con el alto el fuego, aunque justificó los recientes bombardeos como una respuesta a lanzamientos de misiles por parte de Hizbulá. Los ataques registrados este sábado dejaron al menos siete muertos en territorio libanés y volvieron a elevar el riesgo de una escalada regional de mayor magnitud.

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El cierre del estrecho de Ormuz genera además una fuerte preocupación internacional debido a la importancia estratégica de esa vía marítima. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural comercializados en el mundo atraviesa ese paso, ubicado entre Irán y Omán, por lo que cualquier interrupción puede tener consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales y el precio del crudo.

Pese al anuncio iraní, desde Estados Unidos relativizaron el alcance inmediato de la medida. Un alto funcionario del Departamento de Defensa afirmó que, hasta el momento, no existen indicios de movimientos militares iraníes que confirmen un bloqueo efectivo del corredor marítimo, aunque reconoció que la situación se encuentra bajo permanente monitoreo.

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CS