“Corrimos por nuestras vidas”: el dramático relato de argentinos que vivieron el incendio en un hotel de República Dominicana

Un incendio de gran magnitud desatado el viernes en el complejo turístico Viva Dominicus, ubicado en Bayahíbe, al sureste de República Dominicana, dejó una víctima fatal, al menos diez personas asistidas por inhalación de humo y obligó a evacuar a cerca de 1.700 huéspedes que se encontraban alojados en el lugar.

El siniestro afectó principalmente al sector Beach del hotel, una de las dos áreas en las que se divide el complejo, y provocó importantes daños materiales. Las llamas destruyeron el hall de acceso, locales comerciales, restaurantes, una barra de tragos y varias cabañas ubicadas frente al mar, muchas de ellas construidas con techos de paja, un material altamente inflamable que habría favorecido la rápida propagación del fuego.

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Entre los turistas que vivieron de cerca la situación se encuentra Daniela Muñoz, una argentina oriunda de Santa Fe, quien se encontraba junto a su familia realizando una excursión en Isla Saona cuando recibió una comunicación del hotel informando que existía un inconveniente.

Sin embargo, al regresar descubrió un escenario mucho más grave. En declaraciones a Radio Eme, explicó que gran parte del sector Beach había sido consumido por las llamas y que las autoridades del establecimiento restringieron el acceso a las zonas afectadas.

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Muñoz detalló además que, pese a la magnitud del incendio, su familia no sufrió daños porque se hospedaba en un edificio de departamentos, alejado del foco ígneo. Según contó, las estructuras que resultaron destruidas eran principalmente cabañas con techos de paja.

“Era todo de paja lo que se quemó. Nosotros que estamos en un departamento, que es tipo edificio, no pasó nada”, señaló.

La mujer también relató que otros turistas argentinos no corrieron la misma suerte. Una familia bonaerense con la que habían compartido parte de las vacaciones perdió todas sus pertenencias, incluidos sus pasaportes y objetos personales. Ante esta situación, las autoridades informaron que representantes consulares asistirían a los afectados para iniciar los trámites correspondientes.

Además, la turista manifestó su sorpresa por la escasa información brindada por el hotel sobre lo ocurrido y aseguró que horas después del incendio algunas actividades recreativas ya se habían retomado dentro del complejo.

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Hasta el momento, las autoridades dominicanas no dieron a conocer las causas del siniestro. Mientras avanza la investigación, entre los huéspedes circulan distintas versiones sobre el origen del fuego: algunos sostienen que comenzó tras la explosión de un vehículo en el estacionamiento y otros apuntan a una falla eléctrica. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente.

El miedo y la desesperación también quedaron reflejados en el testimonio de Valentina, una joven oriunda de General Baldissera, Córdoba, que presenció el inicio del incendio desde una terraza del hotel.

En diálogo con El Doce, contó que el fuego se expandió en cuestión de minutos debido al viento y a los materiales de construcción del lugar. La situación generó escenas de pánico entre los huéspedes, que intentaban rescatar sus pertenencias mientras buscaban ponerse a salvo.

“Literalmente, corrimos por nuestras vidas”, resumió la joven al recordar el momento en que ella y otras personas huyeron hacia sus habitaciones para tomar sus documentos y abandonar la zona.

Otro argentino alojado en el complejo, identificado como Ignacio, relató al mismo medio que se encontraba desayunando cuando comenzó la emergencia. Al principio, explicó, nadie comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero en pocos minutos el humo y las llamas se extendieron rápidamente.

Según contó, los huéspedes fueron evacuados hacia la playa mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego. Horas después, pudo regresar a su habitación, ubicada en una zona que no había sido alcanzada por las llamas.

CS/AF