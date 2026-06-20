Salta: el incendio en Cafayate ya arrasó 200 hectáreas y llevará semanas contenerlo

Aproximadamente 200 hectáreas fueron arrasadas por un incendio forestal que comenzó en Cafayate, localidad ubicada al suroeste de la ciudad de Salta, informaron las autoridades locales de Defensa Civil.

El fuego afecta las inmediaciones del aeródromo y del parque de paneles solares, impulsado por el viento Zonda; frente a esta tragedia, el Concejo Deliberante de Cafayate declaró la emergencia ambiental por 18 meses.

Según la ordenanza municipal, las llamas afectaron grandes superficies de bosque nativo y de especies protegidas, incluyendo el algarrobo. Los concejales también remarcaron que los incendios se produjeron a pesar de las prohibiciones vigentes sobre realizar quemas a cielo abierto y solicitó medidas urgentes para detener la propagación del daño ambiental.

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Fuente: Agencia Federal de Comunicaciones

Juan Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil de la provincia, remarcó, según la Agencia Noticias Argentinas, que “estamos hablando de cerca de 200 hectáreas, con un gran perímetro. Afortunadamente, gran parte de la cabeza del incendio se fue a lugares con poca vegetación”.

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En declaraciones al diario El Tribuno, el funcionario advirtió que “este es un incendio que va a llevar mucho tiempo. Calculamos que estaremos un par de semanas trabajando arduamente para contenerlo nuevamente. Todo depende de las condiciones meteorológicas”.

Y agregó: “El viento Zonda generó complicaciones, hoy contamos con condiciones favorables y esperamos aprovechar la ventana climática para dar soluciones en los puntos críticos”.

Mientras tanto, el gobierno provincial emitió una alerta nacional con el objetivo de fortalecer el operativo de combate de las llamas, mientras se aguarda la llegada de bomberos y brigadistas de diferentes provincias para ayudar en las tareas de control y contención del fuego.

Cafayate se encuentra en el corazón de los Valles Calchaquíes y, además de su atractivo turístico, es famosa como una de las regiones vitivinícolas más destacadas de Argentina gracias a su producción de vinos de altura.

El mensaje de la Agencia Federal de Emergencias

En su cuenta oficial de X, la Agencia Federal de Emergencias escribió: “Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) continuamos colaborando con la provincia de Salta con un avión hidrante turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad y combatientes de la Brigada Nacional con equipamiento especializado”.

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Y agregó: “Estos recursos se suman al trabajo que llevan adelante la Brigada Forestal provincial y los Bomberos Voluntarios para contener el incendio, con el apoyo de equipos forestales y camiones cisterna”. Junto al texto, compartió un video.