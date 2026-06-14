Hallan un auto incendiado y el cuerpo calcinado de una mujer

La noche no había terminado cuando un llamado al 911 alertó sobre un auto envuelto en llamas en la zona este de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lo que en principio parecía un simple incendio, pocos minutos después derivó en el hallazgo del cuerpo de una mujer y la sospecha de un posible femicidio.

De acuerdo a las fuentes, se trataba de Cinthia Verónica Lazarte, una mujer de 41 años conocida en el barrio como “Piba”. El descubrimiento ocurrió cerca de la 1.30 de este sábado sobre la calle Francia al 1100, a pocas cuadras del parque 9 de Julio.

Los primeros efectivos que llegaron al lugar se encontraron con el auto completamente afectado por las llamas. Tras controlar el fuego comenzaron las tareas de inspección del habitáculo y fue entonces cuando hallaron el cuerpo de la víctima.

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A medida que avanzaron las primeras pericias, la hipótesis de una muerte accidental perdió fuerza. Los investigadores detectaron una serie de elementos que apuntan a una posible muerte violenta ocurrida antes del incendio.

Uno de los indicios que más llamó la atención fue la presencia de un cable alrededor del cuello de la mujer. Ese hallazgo abrió inmediatamente una línea de investigación orientada a determinar si Lazarte fue atacada antes de quedar dentro del auto y si el fuego fue provocado para ocultar rastros del crimen.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, junto a la investigadora Sylvina Ojeda. Desde las primeras horas de la mañana, peritos criminalísticos trabajaron en la recolección de evidencias y en la preservación de una escena compleja, severamente alterada por el incendio.

Las preguntas que intentan responder los investigadores son varias. La principal es establecer si la mujer ya había fallecido cuando el vehículo fue incendiado o si el fuego tuvo alguna relación directa con su muerte.

La autopsia y los estudios forenses serán determinantes para despejar esa incógnita.

Mientras tanto, la fiscalía comenzó a reconstruir las últimas horas de la víctima. Según trascendió, Lazarte se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y desde hacía años vivía en situación de calle. También se supo que era madre de cuatro hijos.

La investigación sumó en las últimas horas otro elemento considerado de interés. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que una cámara de seguridad registró movimientos en la zona poco antes de que comenzara el incendio.

Las imágenes muestran a un hombre descendiendo del vehículo en circunstancias que ahora son analizadas por los investigadores.

La identidad de esa persona todavía no fue revelada oficialmente, pero los registros ya forman parte del material incorporado a la causa. Los pesquisas buscan determinar quién era, qué vínculo tenía con la víctima y cuál fue su participación en los momentos previos al hallazgo.