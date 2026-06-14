Caso Agostina: Barrelier está en condiciones de volver a declarar

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría ingresar en una etapa decisiva en las próximas horas. Luego de haber recibido el alta médica en el complejo penitenciario de Bouwer, Claudio Barrelier quedó nuevamente en condiciones de ser convocado por la Justicia para ampliar su declaración en una causa que sigue sumando pruebas y líneas de investigación.

El principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años permanecía internado bajo seguimiento médico desde pocos días después de su detención. Según habían informado las autoridades penitenciarias, durante los controles realizados en prisión se detectaron pensamientos e ideas suicidas, situación que motivó su alojamiento en el Hospital Modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N°1.

La evolución favorable de su cuadro permitió que el lunes pasado recibiera el alta y regresara al régimen de detención habitual. Con ese escenario despejado, la expectativa ahora está puesta en la posibilidad de que el fiscal Raúl Garzón vuelva a citarlo para una nueva indagatoria o para ampliar la declaración que ya prestó en el expediente.

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La eventual convocatoria aparece en un momento sensible de la investigación. En las últimas semanas, la fiscalía ordenó nuevas pericias en la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, Agostina fue asesinada. Los especialistas trabajaron en distintos sectores de la propiedad en busca de rastros biológicos y otras evidencias que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo de los restos de la adolescente.

En paralelo, la causa sumó en los últimos días un elemento que los investigadores analizan con atención: un audio enviado por Melisa Heredia, madre de Agostina, apenas se perdió el rastro de la menor.

La grabación fue realizada cuando la búsqueda recién comenzaba y todavía no existían certezas sobre el destino de la adolescente. En ese mensaje, la mujer expresaba sus sospechas respecto de Barrelier y relataba detalles de las últimas referencias que tenía sobre los movimientos de su hija.

Según surge del audio, Heredia aseguraba que Agostina había comentado a sus amigas que planeaba ir a la casa del entonces novio de su madre para preparar una sorpresa. También describía la preocupación que comenzó a crecer cuando intentó comunicarse con la joven y advirtió que el teléfono había sido apagado.