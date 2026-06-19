Irán exige autorización para cruzar Ormuz y evalúa futuros cobros a buques

Irán avanzó para reafirmar su control sobre el estrecho de Ormuz al declarar que los buques no podrán cruzarlo sin su autorización y al sentar las bases para futuros esquemas de cobro al señalar que podría introducir “tarifas de seguro”.

Todas las embarcaciones que transiten por el estrecho deberán obtener una póliza de seguro obligatoria, actualmente gratuita, pero que podría implicar cargos en el futuro, según indicó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico en un documento publicado en su sitio web. También señaló que los buques deberán seguir una ruta establecida que pasa junto a la costa iraní y que las alternativas están prohibidas.

En los últimos días, grupos navales occidentales han indicado a los buques que recomiendan una ruta cercana a la costa de Omán, aunque señalaron que existen otras opciones, una señal de que podrían abrirse carriles marítimos paralelos mientras se despeja de minas una zona en el centro de Ormuz. Un elevado volumen de petróleo salió de Ormuz en las horas posteriores a la firma del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán esta semana. Sin embargo, el tráfico observable se redujo para el viernes y la marina de Pakistán informó que se detectó una mina cerca de la costa de Omán, lo que incrementa los riesgos de utilizar la ruta no iraní.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego del acuerdo para frenar la guerra en Medio Oriente, afirman que, “el mundo va a diversificarse de Irán o el Estrecho de Ormuz”

Las navieras y productores están cada vez más preocupados ante la posibilidad de que Irán intente cobrar por el uso del Estrecho en el futuro, después de que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos solo garantizara el libre tránsito durante los 60 días de vigencia del acuerdo. También han buscado orientación sobre cómo funcionarán los cruces por Ormuz tras la firma del pacto de paz y sobre el proceso para retirar las minas.

Aliados de Estados Unidos encabezados por Reino Unido están presionando con urgencia a la administración Trump para que no acepte ni normalice los intentos de Irán de introducir pagos para atravesar el estrecho, según un alto funcionario.

“Por el momento, este seguro se proporciona gratuitamente al propietario de la embarcación, con todos los gastos cubiertos por la República Islámica de Irán”, señala el documento iraní. “La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico se reserva el derecho de introducir tarifas de seguro en el futuro, que serán determinadas por la aseguradora correspondiente. Los propietarios deberán entonces adquirir y renovar la cobertura según corresponda”.

Los flujos visibles de petróleo a través de la vía marítima se desaceleraron considerablemente el viernes. Aunque un superpetrolero apareció cerca de Mascate, Omán, lo que sugiere que salió del golfo Pérsico, no hubo otros envíos observables a través de los transpondedores de los buques. Aun así, millones de barriles han comenzado a salir en las últimas semanas por la ruta sur cercana a Omán, muchas veces con los transpondedores apagados, por lo que es posible que el volumen real transportado sea superior al visible.

Irán ha logrado movilizar millones de barriles de carga que permanecían bloqueados por Estados Unidos en un puerto situado justo fuera del golfo Pérsico desde la firma del acuerdo de paz. Esta semana se detectó la salida de petroleros con capacidad para transportar al menos 20 millones de barriles desde el puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán.

Riesgos en Ormuz

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico fue creada por Irán durante la guerra, pero posteriormente fue sancionada por Estados Unidos. Los vecinos de Irán han rechazado su legitimidad y han pedido a los armadores que no interactúen con el organismo.

El documento hará poco para tranquilizar a los propietarios de embarcaciones, que ya buscaban claridad sobre las condiciones de tránsito por el Estrecho. Corredores marítimos y propietarios de petroleros señalaron el viernes que existe una demanda muy limitada para contratar buques destinados a cargar petróleo en puertos del golfo Pérsico, un paso necesario para que se concreten los embarques desde las terminales de exportación.

Los buques deben presentar solicitudes ante la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para recibir un permiso de paso, según el documento. El organismo también publicó un mapa con las rutas que considera seguras.

El jueves, fuerzas navales occidentales publicaron las coordenadas de la ruta que recomiendan utilizar al cruzar Ormuz. También indicaron que los mapas con las posiciones más recientes conocidas de las minas están disponibles bajo solicitud.

LM