Caen las acciones en Wall Street tras la postergación de negociaciones entre EE.UU. e Irán

Las acciones mundiales cierran una sólida semana con cautela, ya que el alivio generado por un acuerdo de paz provisional entre EE.UU. e Irán dio paso a la atención sobre los desafíos para asegurar un acuerdo duradero.

Con los mercados bursátiles estadounidenses cerrados por el feriado de Juneteenth, los futuros del S&P 500 retrocedían 0,3% después de que el índice de referencia registrara su mejor semana desde finales de mayo. El Stoxx Europe 600 operaba con pocos cambios, mientras que las acciones asiáticas caían 0,4% desde un máximo histórico. Los mercados de China, Hong Kong y Taiwán también permanecieron cerrados.

El dólar oficial subió por cuarto día consecutivo mientras que las acciones argentinas cayeron en Wall Street

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Las conversaciones sobre un acuerdo permanente entre Washington y Teherán, que debían celebrarse el viernes en Suiza, se retrasaron. Israel y militantes de Hezbolá respaldados por Irán se enfrentaron durante la noche en Líbano, un hecho que, según informó el Financial Times, estuvo detrás de la postergación. Irán ha condicionado su acuerdo preliminar con EE.UU. a una tregua en Líbano.

El crudo Brent fluctuaba cerca de US$80 por barril. El tráfico a través del estrecho de Ormuz parecía reducirse el viernes, apenas un día después de que una promesa de EE.UU. e Irán de levantar un doble bloqueo impulsara un aumento de los flujos de petróleo.

“Por supuesto, con Trump siempre puede haber algún contratiempo en el camino, pero creemos que estamos entrando en una nueva fase de desescalada”, dijo Alexandre Drabowicz, de Indosuez Wealth Management. “Hay 60 días previstos de negociaciones”, señaló, aconsejando a los inversionistas no apresurarse a sacar conclusiones sobre un acuerdo permanente.

Los bonos británicos lideraron el aumento de los rendimientos en Europa después de que el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, obtuviera un escaño en el Parlamento, lo que le abre una vía para desafiar al primer ministro, Keir Starmer. Los inversionistas debaten si un eventual gobierno encabezado por Burnham podría adoptar una política fiscal más expansiva.

La libra esterlina superó a la mayoría de las principales divisas, mientras que el dólar se mantuvo en su nivel más alto desde marzo. El bitcoin cayó por cuarta jornada consecutiva. El oro se encaminaba a una tercera pérdida semanal consecutiva y cotizaba cerca de US$4.150 la onza.

Los mercados globales concluyen una semana clave marcada por el histórico acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán, la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal y los primeros días de SpaceX como empresa cotizada en bolsa. Las acciones han mostrado resiliencia, impulsadas en parte por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El Stoxx Europe 600 se mantenía con pocos cambios a las 11:47 a.m. de Londres.

Los futuros del S&P 500 bajaban 0,3%.

Los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,5%.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones bajaban 0,3%.

El índice MSCI Asia Pacific caía 0,4%.

El índice MSCI Emerging Markets retrocedía 0,3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantenía con pocos cambios.

El euro se mantenía con pocos cambios en US$1,1462.

El yen japonés se mantenía con pocos cambios en 161,30 por dólar.

El yuan offshore bajaba 0,2% a 6,7898 por dólar.

La libra esterlina subía 0,2% a US$1,3229.

Criptomonedas

El bitcoin bajaba 1% a US$62.408,81.

Ether bajaba 1,2% a US$1.688,28.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía con pocos cambios en 4,45%.

El rendimiento de los bonos gubernamentales alemanes a 10 años subía cinco puntos básicos hasta 2,98%.

El rendimiento de los bonos gubernamentales británicos a 10 años subía ocho puntos básicos hasta 4,84%.

Materias primas

El crudo Brent bajaba 0,2% a US$79,69 por barril.

El oro spot bajaba 1,4% a US$4.151,89 la onza.

Este reporte fue elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.