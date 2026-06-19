El Riesgo País se mantuvo este viernes 19 de junio de 2026 sin cambios en su cotización, consolidando el comportamiento positivo y los niveles mínimos que el mercado bursátil viene registrando a lo largo del mes.

Los datos provistos de manera oficial por el portal financiero Rava Bursátil reflejan que el indicador de la banca JP Morgan interrumpió la volatilidad evidenciada a mitad de semana, ubicándose en valores que replican los niveles de soporte financiero observados hacia fines de abril del año 2018.

El dólar oficial sube por cuarto día consecutivo mientras que las acciones argentinas caen en Wall Street

El Riesgo País de Argentina cerró formalmente la jornada del viernes en un valor neto de 429 puntos básicos. Esta cifra no experimentó modificaciones respecto de la jornada previa del jueves 18 de junio, ocasión en la que el indicador de JP Morgan había descendido seis unidades para quebrar la barrera técnica superior y establecerse en el mismo rango de 429 puntos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante el transcurso de la semana, el índice de la banca internacional presentó fluctuaciones técnicas acotadas que mantuvieron en vilo a los operadores del mercado local. El lunes 15 de junio, el índice de JP Morgan registró un piso histórico sectorial de 425 puntos básicos, una marca que representó el nivel más bajo para la economía nacional desde el 27 de abril de 2018, impulsado por una sostenida corriente de optimismo en la plaza financiera por la compra de reservas y mejoras en las calificaciones de deuda soberana.

Sin embargo, las sesiones siguientes mostraron reacomodamientos descendentes y tomas de ganancias lógicas dentro del sector financiero. El martes 16 de junio, el indicador trepó hasta los 430 puntos básicos, tendencia alcista que se profundizó levemente el miércoles 17 de junio al escalar a 437 puntos debido a correcciones en los activos locales que acompañaron las bajas generalizadas en la Bolsa de Nueva York.

Finalmente, el comportamiento de la renta fija revirtió su sesgo negativo durante las últimas 48 horas de operaciones de la semana. El jueves 18 de junio el Riesgo País cedió cuatro unidades para perforar nuevamente la barrera y ubicarse en 429 puntos básicos ante un panorama global favorable en Medio Oriente y un clima de negocios receptivo, el cual se extendió de manera idéntica y lineal hasta el cierre formal del viernes en la misma línea.

Qué es el Riesgo País

El denominado Riesgo País es un índice económico que calcula diariamente la entidad financiera estadounidense JP Morgan con la finalidad de medir el diferencial de tasas de interés que abonan los países emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Técnicamente denominado EMBI (Emerging Markets Bond Index), este indicador se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de recargo adicional sobre la tasa de interés considerada "libre de riesgo" a nivel global.

Para una nación como la Argentina, la relevancia de mantener un indicador bajo radica directamente en sus posibilidades de acceder a los mercados crediticios globales y conseguir financiamiento internacional genuino. Un índice elevado expone una desconfianza marcada de los fondos de inversión respecto de la capacidad de pago del Estado emisor, forzando a que las colocaciones de deuda soberana deban convalidar retornos extremadamente altos para poder compensar los riesgos implícitos asumidos.

Por el contrario, el retroceso y la estabilización del Riesgo País por debajo de la franja de las 430 unidades representa un aliciente macroeconómico sustancial para las corporaciones y el sector público. La reducción sostenida del spread de los bonos argentinos frente al rendimiento estadounidense no solo convalida las expectativas de reformas fiscales internas, sino que además disminuye paulatinamente el costo del capital para futuras inversiones de mediano y largo plazo.

FN