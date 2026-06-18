El debut de Warsh al frente de la Fed dispara apuestas por alzas de tasas este año

Operadores en el mercado de renta fija están apostando por aumentos de las tasas de interés incluso tan pronto como el próximo mes, después de que Kevin Warsh dejara claro en su primera conferencia de prensa como presidente de la Reserva Federal que el banco central no tolerará una inflación elevada.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, que siguen de cerca las expectativas de política monetaria, se estabilizaban el jueves en torno al 4,17% después de dispararse 13 puntos básicos el miércoles. Fue el mayor aumento desde abril de 2025 e igualó el mayor avance registrado en un día de reunión de la Fed desde 2008.

El mensaje restrictivo quedó reforzado por las proyecciones de los miembros de la Fed, de los cuales la mitad espera elevar las tasas antes de que termine el año.

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La nueva Fed: qué cambia para los mercados con el liderazgo de Kevin Warsh

“Estamos recibiendo un mensaje muy claro de los responsables de la política monetaria: la trayectoria de las tasas no apunta a niveles más bajos en el corto plazo”, afirmó Kate Moore, directora de inversiones de Citi Wealth.

Antes de la reunión del miércoles, Wall Street asumía en gran medida que la Fed había terminado de recortar las tasas, después de que el impacto de la guerra con Irán sobre el petróleo impulsara los precios al consumidor al mayor ritmo en tres años.

Pero los inversionistas también se preguntaban si Warsh cedería ante el presidente Donald Trump, quien lo nombró para el cargo después de criticar reiteradamente a su predecesor, Jerome Powell, por no reducir con suficiente agresividad los costos de financiamiento.

Ambas incógnitas parecieron resolverse —al menos por ahora— después de las declaraciones de Warsh el miércoles. Incluso criticó la capacidad de previsión del banco central, dado que la inflación sigue estancada por encima de su objetivo del 2% desde la pandemia.

“Si algo quedó claro, es que el mercado ha recuperado la confianza en la capacidad y la determinación de la Fed para combatir la inflación”, señaló Ian Lyngen, jefe de estrategia de tasas en EE.UU. de BMO Capital Markets. “Fue un buen día para la independencia de los bancos centrales”.

Rob Kaplan, vicepresidente de Goldman Sachs Group Inc. y expresidente de la Fed de Dallas, dijo a Bloomberg TV que “si los datos de inflación no muestran una desaceleración entre ahora y septiembre, creo que el equilibrio de riesgos sugiere que sería prudente tomar alguna medida”.

El mensaje de la Fed desencadenó una ola de reposicionamiento en los mercados, ya que los operadores se apresuraron a anticiparse a los próximos movimientos del banco central.

Qué espera el mercado

Los operadores de futuros consolidaron las expectativas de un aumento de un cuarto de punto porcentual para octubre, justo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, si no antes. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años descendieron a su nivel más bajo desde finales de abril, una señal de confianza en que la inflación terminará siendo controlada en el largo plazo.

Aun así, los movimientos se moderaron ligeramente antes de la apertura de los mercados estadounidenses el jueves, ya que el petróleo retrocedía ante el optimismo por una rápida normalización de los flujos energéticos tras la firma del acuerdo entre EE.UU. e Irán. Sin embargo, la prima de rendimiento que exigen los inversionistas para mantener bonos a 30 años frente a títulos a dos años apenas variaba después de tocar el miércoles su nivel más bajo en 14 meses.