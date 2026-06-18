Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, una señal de que el mercado laboral sigue en modo de “baja intensidad”.

Una derrota humillante que deja a Estados Unidos muy debilitado

Las solicitudes iniciales disminuyeron en 4.000, a 226.000, en la semana finalizada el 13 de junio, según datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves. La mediana de las previsiones en una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a 225.000 solicitudes. Sin embargo, las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben beneficios, subieron a 1,81 millones en la semana previa.

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Las cifras sugieren que el mercado laboral sigue siendo resiliente pese al impacto en los precios de la energía provocado por la guerra con Irán. Esa visión fue reforzada por un informe de empleo de mayo mejor de lo esperado, que mostró que los empleadores añadieron 172.000 puestos de trabajo. Los datos aliviaron las preocupaciones de que la contratación se estuviera desacelerando con fuerza y llevaron a los inversionistas a aumentar sus apuestas por incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal.