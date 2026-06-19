Banqueros de SpaceX preparan venta de bonos de al menos US$20.000

Los bancos que trabajan con Elon Musk en SpaceX se preparan para realizar llamadas con inversionistas la próxima semana para discutir una posible emisión de bonos tras la histórica OPI de la compañía, según personas con conocimiento del asunto.

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Se espera que la emisión sea de al menos US$20.000 millones, y las conversaciones podrían comenzar el lunes, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. Los planes y las fechas podrían cambiar, añadieron.

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El conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Musk planea emitir por primera vez bonos en dólares con grado de inversión. La compañía recibió calificaciones en la categoría BBB de las tres principales agencias de calificación crediticia el jueves, allanando el camino para obtener financiamiento más barato tras su salida a bolsa.

Los recursos de la venta de deuda se utilizarían para refinanciar un crédito puente temporal de US$20.000 millones que vence en septiembre de 2027. Ese préstamo representa la mayor parte de los US$29.100 millones de deuda de largo plazo que SpaceX tenía al 31 de marzo, según indicó la compañía en su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley proporcionaron el financiamiento puente y se espera que lideren la operación, dijeron las personas.

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SpaceX y Bank of America no respondieron a solicitudes de comentarios. Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley declinaron comentar.

La histórica oferta pública inicial de SpaceX convirtió a la empresa en una de las compañías cotizadas más valiosas del mundo y transformó a su fundador en el primer billonario del planeta. La apuesta de la compañía por la inteligencia artificial mediante la adquisición de xAI en febrero convirtió la salida a bolsa en una especie de referéndum sobre las perspectivas de OPI de competidores como Anthropic PBC y OpenAI, que también planean cotizar en bolsa este año.

Moody’s Ratings y Fitch Ratings calificaron la deuda de SpaceX con Baa1 y BBB+, respectivamente, tres escalones por encima del grado especulativo. S&P Global Ratings asignó una nota BBB.

Musk ha recurrido ampliamente a los mercados de deuda para adquirir o expandir sus empresas, obteniendo miles de millones de dólares en compromisos bancarios y estructurando financiamientos complejos. Sin embargo, no todo ha sido exitoso. La compra de Twitter en 2022 cargó a la compañía con aproximadamente US$12.500 millones en deuda, generando un notorio problema de deuda retenida para los bancos de Wall Street, que inicialmente no pudieron venderla a inversionistas. Finalmente lo lograron el año pasado.

“La compañía probablemente querrá establecer un historial en los mercados de deuda pronto”, dijo Matt Woodruff, analista de CreditSights, antes de la posible emisión. “Necesitarán dinero más adelante para gasto de capital, por lo que desde esa perspectiva, cuanto antes, mejor”.

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En su presentación, SpaceX indicó que el gasto de capital aumentará “sustancialmente” en el futuro y que planea utilizar “una variedad de soluciones de financiamiento mediante deuda y capital” para respaldar futuras inversiones.

SpaceX registró una pérdida neta de US$4.280 millones sobre ingresos de US$4.690 millones en el primer trimestre, frente a una pérdida neta de US$528 millones sobre ingresos cercanos a US$4.000 millones un año antes.

Sin embargo, cuenta con contratos clave que generarán ingresos futuros, incluido un acuerdo con Google, de Alphabet Inc., que se comprometió a pagar US$30.000 millones a SpaceX por capacidad de cómputo en virtud de un contrato de servicios en la nube vigente hasta mediados de 2029. También mantiene un acuerdo de aproximadamente US$45.000 millones con Anthropic PBC para los próximos tres años.

GZ