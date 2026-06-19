El dólar oficial sube por cuarto día consecutivo mientras que las acciones argentinas caen en Wall Street

La mayoría de activos argentinos cotizan a la baja este viernes 19 de junio, tras la decisión de MSCI de mantener su evaluación sobre Argentina. Por otra parte, el dólar mantiene la tendencia alcista de los últimos días, y el riesgo país cotiza por debajo de los 430 puntos básicos.

En el plano internacional, Wall Street no opera en esta jornada por la celebración del Juneteenth, fecha que conmemora de manera oficial el fin de la esclavitud en dicho país., aunque el "premarket" sigue activo.

Por otra parte, el abandono de los planes para que los negociadores estadounidenses e iraníes se reunieran en Suiza hoy generó incertidumbre sobre el momento de las conversaciones de paz, que buscarán convertir un memorando para poner fin a más de tres meses de guerra en un acuerdo de paz más permanente. En tanto, la confianza por una tregua duradera disminuyó, lo que impulsó ligeramente el precio del petróleo, a pesar de que los buques petroleros ya comenzaron a navegar por el estrecho de Ormuz.

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Así, los ADRs avanzan hasta 4,1% también encabezados por las entidades bancarias. Las que más suben son BBVA, seguido de Banco Macro (+3,2%) y Grupo Supervielle (+1,6%). En tanto los que más caen son Globant (-11,2%) y Telecom (-5,6%)

En Wall Street, los títulos en dólares cotizan en su mayoría a la baja encabezados por el Global 2029 (-0,7%), y el Bonar 2035 (-0,4%). El riesgo país por su parte se mantiene en 429 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,7% a 3.285.413,88 puntos básicos y los papeles que más descienden son: BBVA (-4,5%), Grupo Supervielle (-4,3%), y Banco Macro (-3,8%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 19 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.451, sin cambios respecto al cierre del jueves.

El dólar blue cotizó a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, subiendo $5 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.473, subiendo $5 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.479, $29 por debajo del cierre del jueves.

MSCI mantuvo la evaluación sobre Argentina y enfría las expectativas de mejorar su clasificación

El proveedor global de índices Morgan Stanley Capital International MSCI publicó este jueves su Global Market Accessibility Review 2026, donde mantuvo sin cambios la evaluación sobre el mercado argentino.

El Global Market Accessibility Review constituye una instancia previa a la revisión de clasificación que MSCI dará a conocer el próximo martes 23 de junio y que definirá si Argentina ingresa en un período de consulta para abandonar la categoría de mercado "Standalone", la más baja dentro de la clasificación de la firma en los criterios de accesibilidad para inversores extranjeros.

El informe repite prácticamente las observaciones de los últimos años. Entre ellas, señala que aún persisten restricciones al flujo de capitales, limitaciones en el mercado cambiario, documentación regulatoria disponible únicamente en español y obstáculos operativos que dificultan el acceso de los inversores internacionales.

Desde PPI inversiones señalaron que "los resultados no mostraron cambios respecto del informe anterior, por lo que luce poco probable que el país sea incorporado a una etapa de revisión", indicaron desde la sociedad de bolsa.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, afirmó que "si bien la plaza local no presenta restricciones a la propiedad privada externa, quedó reprobada en los puntos más sensibles de la evaluación. Los inversores institucionales moderaron su optimismo inicial tras confirmarse que el regreso al radar internacional no será automático".

El Gobierno logró canjear deuda por US$ 2.879 millones y estiró vencimientos del bono dólar linked

El Gobierno concretó una nueva operación de manejo de deuda a través de una licitación para convertir el Bono Dólar Linked con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZV26), una estrategia impulsada por la Secretaría de Finanzas para extender vencimientos y reorganizar compromisos financieros. El proceso concluyó con adjudicaciones por US$ 2.879 millones sobre ofertas recibidas por US$ 3.456 millones, según informó oficialmente el organismo.

La Secretaría de Finanzas señaló que la aceptación alcanzó el 57,77% del valor nominal original en circulación del título elegible, mientras que el total adjudicado representó el 58% del VNO del Bono Dólar Linked TZV26.

De acuerdo con el comunicado oficial, la licitación recibió un total de 275 ofertas y permitió rescatar parte del Bono Dólar Linked TZV26 mediante la entrega de nuevos instrumentos vinculados al dólar estadounidense.

Los instrumentos adjudicados fueron los siguientes:

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (D31L6 - reapertura): recibió ofertas por US$ 3.044 millones y se adjudicaron US$ 2.561 millones. El precio de corte fue de US$ 992,99 por cada valor nominal original de US$ 1.000.

- Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8 - reapertura): recibió ofertas por US$ 412 millones y se adjudicaron US$ 318 millones. El precio de corte fue de US$ 808 por cada valor nominal original de US$ 1.000.

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Las bolsas del mundo

Si bien este viernes no operan los mercados por ser feriado, el "premarket" sigue activo. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — cae 0,06%, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,09%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,13% a la baja.

Por otra parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,48% hasta US$ 80,1 el barril, mientras que el crudo estadounidense baja un 0,46%, hasta los US$ 76,22 el barril.

En el mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,17%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,013% y el CAC francés retrocede 0,30%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,33%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,59%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,43%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,13% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,52%.

FN