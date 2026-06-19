A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 19 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 19 de junio a un valor en el mercado de $1465 para la compra y $1485 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 19 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 19 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1420 para la compra y $1470 para la venta.

Los activos argentinos cotizan mixtos en Wall Street, mientras que el riesgo país sube levemente

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 19 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1466,10 para la compra y $1468,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 19

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 19 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 19 de junio a $1507 para la compra y $1508,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 16 de junio de 2026

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 19 de junio a $1911 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 19 de junio en $1.487,40 para la compra y $1.488,30 para la venta.

Combustibles: las ventas volvieron a caer en abril y sólo crecieron las variedades premium

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este viernes 19 de junio.