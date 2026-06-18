A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 18 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 18 de junio a un valor en el mercado de $1455 para la compra y $1475 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 18 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 18 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1410 para la compra y $1460 para la venta.

El dólar se mantuvo estable mientras los activos argentinos operaron en alza

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 18 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1457,10 para la compra y $1464,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 18

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 18 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 18 de junio a $1503,90 para la compra y $1505,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 18 de junio a $1898 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar hoy, 17 de junio

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 18 de junio en $1.487,40 para la compra y $1.488,30 para la venta.

Combustibles: las ventas volvieron a caer en abril y sólo crecieron las variedades premium

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este jueves 18 de junio.