El dólar se mantiene estable mientras los activos argentinos operan en alza

La mayoría de activos argentinos cotizan al alza este miércoles 17 de junio, mientras que el dólar se mantiene estable. En ese contexto, el riesgo país llega a los 430 puntos básicos.

En el plano internacional, los principales índices operan con una tendencia más dispar, a la espera de novedades sobre un posible cierre del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) bajo la presidencia de Kevin Warsh. En tanto, el petróleo avanza levemente en la jornada, luego de que los precios internacionales del crudo bajen más de un tercio desde sus máximos recientes.

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Así, los ADRs cotizan en su mayoría de forma positiva siendo Grupo Supervielle (+3,2%), BBVA (+2,3%), y Grupo Financiero Galicia (+2%) los que más avanzan.

En Wall Street, los títulos en dólares cotizan de forma mixta con subas encabezados por el AL41D, seguido del AE38D (0,1%). Así, el riesgo país se mantiene en los 430 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval sube 0,8% a 3.281.678,830 puntos en pesos y 0,3% en dólares a 2.186,71. Las acciones que más suben son: Grupo Supervielle (+3,5%), Metrogas (+2,4%), y BBVA (+2,2%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 17 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.437, subiendo $1 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotiza a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, subiendo $10 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.456, subiendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.499, sin cambios respecto al martes.

Desde PPI inversiones destacan: "El dólar arrancó la semana con un leve avance. Luego de una semana de retrocesos, el dólar spot se movió 0,1% hasta los $1.429. En paralelo, el Banco Central adquirió US$79 millones en la rueda de ayer. De esta forma, lleva en el mes acumulados US$952 millones".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 opera neutro, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,1%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones sube 0,31%.

La atención de los mercados globales está puesta en la próxima reunión de la Fed, la primera con Kevin Warsh como presidente del banco central estadounidense. El consenso del mercado da casi por descontado que no habrá recortes de tasas este año y crece la convicción de que, por el contrario, podrían llegar nuevas subidas.

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Por otro lado, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,7% hasta US$ 80,25 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 1,7%, hasta los US$ 77,34 el barril. Esto se da en un contexto en donde recientes informes aseguran que Estados Unidos levantará las sanciones al petróleo iraní, en virtud de un acuerdo para poner fin a la guerra.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,60%. A nivel local, el DAX alemán sube 0,03% y el CAC francés baja 0,04%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido aumenta 0,06%. En China, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,72%, mientras que la bolsa de Shanghái subió 0,40%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,58% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,83%.

FN/ lr