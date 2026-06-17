A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 17 de junio

El dólar blue hoy cerró este 17 de junio a un valor en el mercado de $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 17 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 17 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

La carne vacuna en su peor momento en 20 años: "La solución es producir más"

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 17 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.456.60 para la compra y $1.459 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 17 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 17 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 17 de junio a $1.498,80 para la compra y $1.499,40 para la venta.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés por cuarta vez consecutiva

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 17 de junio a $1885 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 17 de junio en $1.500.50 para la compra y $1.500,60 para la venta.

Mariano Gorodisch: “Se está hablando de una nueva bicicleta financiera, una forma de hacer carry y traer un nuevo rulo del dólar”

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 428 puntos básicos este miércoles 17 de junio.