Del "no hay plata" a la promesa de un país exportador

Mientras algunos sectores comienzan a mostrar señales de recuperación y otros siguen atrapados en la recesión, los próximos 18 meses pondrán a prueba la capacidad del gobierno para reactivar el consumo y la actividad económica sin recurrir a la emisión ni a la devaluación.

Toda metamorfosis implica una etapa incómoda. La oruga deja de ser oruga mucho antes de convertirse en mariposa. Durante un tiempo no es una cosa ni la otra. Se encierra en una crisálida, se transforma internamente y atraviesa un proceso que desde el exterior puede parecer inmóvil, aunque en realidad todo está cambiando.

La Argentina parece encontrarse exactamente en ese punto.

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Después de décadas de déficit fiscal, inflación crónica, emisión monetaria y una economía cada vez más dependiente del Estado, el gobierno de Javier Milei inició un proceso de transformación cuyo punto de partida quedó sintetizado en una frase que ya forma parte de la historia política reciente: "No hay plata".

La economía del “argentino de a pie”: qué resignan los hogares para llegar a fin de mes

Aquellas palabras pronunciadas el 10 de diciembre de 2023 marcaron el ingreso de la economía argentina a una etapa completamente distinta. Superávit fiscal, disciplina monetaria, reducción del gasto público, desregulación y apertura económica comenzaron a constituir los pilares de un modelo que busca modificar estructuralmente el funcionamiento del país.

Pero toda metamorfosis plantea una pregunta inevitable. ¿Logrará Argentina convertirse en mariposa o quedará atrapada a mitad del proceso?

Con esa inquietud consulté a dirigentes políticos, economistas, empresarios y referentes sectoriales de distintos ámbitos. Aunque sus respuestas fueron diversas, todos coincidieron en un punto: la Argentina atraviesa una transformación profunda cuyos resultados definitivos todavía están por verse.

"La mariposa puede llegar si el mundo no se incendia", (Carlos Ruckauf)

El ex vicepresidente (@carlosruckauf) fue uno de los entrevistados más optimistas respecto del futuro argentino. Considera que la política económica actual proporciona un blindaje importante frente a eventuales turbulencias internacionales y sostiene que Argentina aparece ante el mundo como una tierra de paz en un escenario global crecientemente conflictivo.

Desde su perspectiva, la estabilidad macroeconómica y la abundancia de recursos estratégicos podrían convertir al país en un destino atractivo para inversiones que hoy buscan refugio en economías previsibles.

"En el agro ya se ven las primeras alas" (Víctor Tonelli)

Si hubiera que identificar al entrevistado más optimista respecto de la analogía planteada, probablemente sería Víctor Tonelli (@victortonelliagro).

El consultor agropecuario aseguró que la ganadería atraviesa uno de los mejores momentos de las últimas cinco décadas y llegó a afirmar que, en determinados sectores del agro, la mariposa ya comienza a asomar desde la crisálida.

Para Tonelli, la recuperación del sector exportador constituye una evidencia concreta de que la transformación ya está produciendo resultados.

"Sin PyMES no hay metamorfosis posible" (Gustavo Lázzari)

Aunque respalda el rumbo económico general, Lázzari (@gustavolachalazzari) introdujo una advertencia importante.

El economista y empresario pyme reconoció que muchos analistas subestimaron el nivel de endeudamiento acumulado por familias y pequeñas empresas antes del inicio de esta transformación.

Su principal preocupación pasa por la microeconomía. Según su mirada, la estabilidad macroeconómica resulta indispensable, pero no suficiente. La verdadera prueba será lograr que quienes generan empleo, producen y consumen puedan atravesar exitosamente el proceso.

"La economía real está pidiendo oxígeno" (Christian Dátola)

El CEO de Somos PyMES describió un escenario mucho más desafiante para el entramado productivo.

Mientras algunos sectores vinculados a las exportaciones muestran señales positivas, gran parte de la industria manufacturera y el comercio minorista continúan atravesando dificultades significativas.

La caída de la actividad, el incremento de la mora y los problemas financieros de las pequeñas empresas representan, según Dátola, una realidad que todavía no encuentra una solución clara.

“En la economía argentina lo peor ya pasó” (Agustín Etchebarne)

Agustín Etchebarne, economista (Fundación Libertad y Progreso) sostiene que la peor parte del ajuste ya quedó atrás y que la recuperación del consumo llegará en los próximos meses gracias a la fuerte caída de la inflación, las tasas de interés y el endeudamiento de las familias.

Según el economista, Argentina atraviesa una transición dolorosa pero necesaria: mientras sectores como la minería, la energía, la pesca y el agro ya muestran crecimiento, el comercio, la construcción y buena parte de la clase media continúan soportando el costo del sinceramiento económico.

Para Etchebarne, la clave del repunte estará en que los hogares terminen de cancelar sus deudas y recuperen capacidad de gasto. Además, considera que una consolidación política del gobierno de Javier Milei y una reducción del riesgo país podrían acelerar la llegada de inversiones y fortalecer la confianza en el peso.

"El crecimiento llegará desde el sector exportador" (Ramiro Castiñeira)

Basándose principalmente en los indicadores macroeconómicos, Castiñeira, director de Econometrica (@ramirocastiñeira) fue probablemente el más optimista de todos los entrevistados.

Su tesis es que el crecimiento liderado por los sectores exportadores terminará impulsando progresivamente al resto de la economía.

Para él, la recuperación ya comenzó y las bases del nuevo modelo económico permiten proyectar un escenario de expansión sostenida durante los próximos años.

"Los números no siempre reflejan lo que vive la gente" (Ricardo Cerna).

El economista y académico (@ricardocernaucr) aportó la mirada más crítica del grupo. Cuestionó aspectos metodológicos de algunas mediciones oficiales y advirtió sobre una creciente desconexión entre determinados indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de muchas familias.

Su observación pone el foco sobre un aspecto central del debate actual: la diferencia entre los datos que reflejan estabilidad y la experiencia concreta de quienes todavía no perciben mejoras en su economía personal. No obstante reconoce que a partir de 2028 el país podría experimentar un aluvión de divisas extranjeras semejantes a la de la enfermedad holandesa.

Si la metáfora de la metamorfosis ayuda a comprender el proceso, la economía en forma de K ayuda a visualizar sus consecuencias.

Desde un mismo punto de partida, una rama que representa al 30% de la población asciende mientras la otra que representa al 70% desciende.

Por un lado aparecen sectores vinculados a la energía, la minería, el agro, el petróleo, el gas y las actividades exportadoras. Por el otro permanecen amplios segmentos ligados al consumo interno, el comercio, la industria tradicional y buena parte de las pequeñas y medianas empresas.

La discusión ya no parece girar alrededor de si existe crecimiento o no. La verdadera pregunta es quiénes están participando de ese crecimiento. El verdadero desafío.

Tal vez el debate económico argentino no consista en determinar si el programa actual funciona o fracasa. La cuestión más importante parece ser otra.

Incluso quienes mantienen una visión crítica reconocen que el país podría llegar a 2028 con niveles de exportación históricamente elevados. Algunos economistas incluso contemplan la posibilidad de que Argentina enfrente fenómenos asociados a la abundancia de divisas, como la denominada enfermedad holandesa.

Sin embargo, entre ese escenario potencial y el presente existe un puente que todavía debe ser atravesado: los próximos 18 meses.

Ese período incluirá definiciones económicas, sociales y políticas que desembocarán en el proceso electoral de 2027. Y allí aparece el verdadero dilema del modelo económico.

¿Cómo logrará el gobierno reactivar el consumo y la actividad económica mientras la transformación sigue su curso?

¿Cómo hará para que la recuperación alcance a quienes todavía permanecen en la rama descendente de la K?

La discusión ya no es si la metamorfosis está ocurriendo.

La discusión es si la sociedad tendrá tiempo suficiente para esperar a la mariposa.

Todo comenzó con un llamado de la naturaleza.

"No hay plata". Esa frase marcó el ingreso a la crisálida.

Hoy el gobierno sostiene que la transformación está en marcha y que los próximos dieciocho meses serán los mejores para consolidar el nuevo modelo económico.

Tal vez tenga razón. Pero entre ese futuro posible y el presente existe una pregunta que ningún indicador macroeconómico puede responder por sí solo. ¿Cómo se reactiva el consumo y la actividad económica sin emitir ni devaluar?

Porque mientras la economía espera la llegada de la mariposa, desde los hogares, los comercios y las PyMES vuelve a escucharse el mismo eco con el que comenzó toda esta historia: no hay plata.



