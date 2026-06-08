La clase media sigue retrocediendo: 6 de cada 10 argentinos muestra complicaciones económicas 

Un informe de la Fundación Pensar dice que seis de cada 10 argentinos de la clase media muestra señales de complicaciones económicas.

De esta forma, el 63% de las familias resignaron gastos regulares y el recurso de las segundas marcas se impone como estrategia.

Además, el 55% de los argentinos considera que la clase media se está achicando, mientras que 2 de cada 10 creen que crece, y otros creen que se mantiene.

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Asimismo, dos tercios del país, se perciben en el último escalón de esa franja social, o fuera de ella.

El 34% se ubica en la clase media baja, y otro 34% en la clase más alta.

Entre los bienes y servicios que más se resisten a abandonar, la cobertura médica privada encabeza la lista con un 28%.

El informe destaca que las tarjetas de crédito, los segmentos altos y medios están al límite, y en los medios bajos detonadas.

Además agrega que en la Argentina para ser considerado de clase media los ingresos deben ser de entre 2 millones y 6 millones y medio.

Esto representa aproximadamente entre dos y cinco canastas básicas totales.