lunes 08 de junio de 2026
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INFORME

La clase media sigue retrocediendo: 6 de cada 10 argentinos muestra complicaciones económicas 

Así lo demostró la Fundación Pensar. De esta forma, el 63% de las familias resignaron gastos regulares y el recurso de las segundas marcas se impone como estrategia. 

La clase media sigue retrocediendo.
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Un informe de la Fundación Pensar dice que seis de cada 10 argentinos de la clase media muestra señales de complicaciones económicas.

De esta forma, el 63% de las familias resignaron gastos regulares y el recurso de las segundas marcas se impone como estrategia.

Además, el 55% de los argentinos considera que la clase media se está achicando, mientras que 2 de cada 10 creen que crece, y otros creen que se mantiene.

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Asimismo, dos tercios del país, se perciben en el último escalón de esa franja social, o fuera de ella.

El 34% se ubica en la clase media baja, y otro 34% en la clase más alta.

Entre los bienes y servicios que más se resisten a abandonar, la cobertura médica privada encabeza la lista con un 28%.

El informe destaca que las tarjetas de crédito, los segmentos altos y medios están al límite, y en los medios bajos detonadas.

Además agrega que en la Argentina para ser considerado de clase media los ingresos deben ser de entre 2 millones y 6 millones y medio.

Esto representa aproximadamente entre dos y cinco canastas básicas totales.

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