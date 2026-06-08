Construyen departamentos de 15 metros cuadrados: las unidades arrancan en 45 mil dólares.

La creciente demanda de viviendas pequeñas y la búsqueda de opciones más accesibles dentro del mercado inmobiliario impulsan el desarrollo de departamentos de dimensiones cada vez más reducidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los nuevos proyectos se destacan unidades de apenas 15 metros cuadrados, cuyos valores de venta parten desde los 45.000 dólares.

Se trata de una tendencia que gana terreno en distintos barrios porteños y que apunta principalmente a estudiantes, jóvenes profesionales, personas que viven solas e inversores interesados en el mercado de alquileres temporarios. Los desarrolladores sostienen que este tipo de inmuebles responde a los cambios en los hábitos de vida y a las dificultades de acceso a viviendas de mayor tamaño.

Aunque la superficie es limitada, los proyectos buscan aprovechar cada metro disponible mediante diseños funcionales, muebles multifunción y espacios integrados. En muchos casos, las unidades cuentan con cocina compacta, baño completo y sectores adaptables para dormir, trabajar o recibir visitas.

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Los especialistas del sector inmobiliario explican que el elevado costo de la tierra y de la construcción en Buenos Aires llevó a los desarrolladores a explorar formatos más pequeños para mantener valores de ingreso relativamente accesibles. Aun así, remarcan que el precio por metro cuadrado suele ser superior al de departamentos de mayor tamaño debido a los costos fijos que implica cada unidad.

La modalidad ya se observa en grandes ciudades de distintas partes del mundo, donde los llamados microdepartamentos se presentan como una alternativa frente a la escasez de vivienda y el encarecimiento del mercado inmobiliario. En Buenos Aires, la tendencia comenzó a expandirse en zonas con buena conectividad y cercanía a universidades, centros comerciales y polos gastronómicos.

Sin embargo, la aparición de estas unidades también genera debate. Algunos urbanistas y especialistas en vivienda consideran que representan una solución para determinados segmentos de la población, mientras que otros advierten sobre la necesidad de garantizar estándares mínimos de habitabilidad y calidad de vida.

Por su parte, los desarrolladores sostienen que la propuesta no busca reemplazar a las viviendas tradicionales, sino ampliar la oferta disponible para quienes priorizan la ubicación y el acceso a servicios por encima de los metros cuadrados.

En un contexto marcado por la dificultad para acceder a la vivienda propia y por el aumento de los costos de construcción, los departamentos de 15 metros cuadrados aparecen como una de las alternativas más novedosas del mercado inmobiliario porteño. Con precios desde los 45.000 dólares, estas unidades reflejan una transformación en la forma de habitar la ciudad y en las estrategias del sector para adaptarse a las nuevas demandas.