El proveedor global de índices Morgan Stanley Capital International MSCI publicó este jueves su Global Market Accessibility Review 2026, donde mantuvo sin cambios la evaluación sobre el mercado argentino.

El Global Market Accessibility Review constituye una instancia previa a la revisión de clasificación que MSCI dará a conocer el próximo martes 23 de junio y que definirá si Argentina ingresa en un período de consulta para abandonar la categoría de mercado "Standalone", la más baja dentro de la clasificación de la firma en los criterios de accesibilidad para inversores extranjeros.

El informe repite prácticamente las observaciones de los últimos años. Entre ellas, señala que aún persisten restricciones al flujo de capitales, limitaciones en el mercado cambiario, documentación regulatoria disponible únicamente en español y obstáculos operativos que dificultan el acceso de los inversores internacionales.

Aldo Abram: "Mercado de frontera puede ser un primer paso como para aspirar a ser mercado emergente"

La publicación generó una primera lectura negativa entre los operadores, ya que muchos esperaban que el documento reflejara avances luego de las medidas de flexibilización cambiaria adoptadas por el Gobierno.

Sin embargo, distintos analistas remarcaron que la revisión difundida este jueves no define la clasificación del mercado argentino,.

Desde PPI inversiones señalaron que "los resultados no mostraron cambios respecto del informe anterior, por lo que luce poco probable que el país sea incorporado a una etapa de revisión", indicaron desde la sociedad de bolsa.

El analista Sebastián Maril aclaró que "el informe del MSCI de hoy no implica que la semana que viene no se anuncie un período de consulta para una posible reclasificación. No ayuda, pero no descartemos nada".

La decisión importante llega el martes

La revisión anual de clasificación que MSCI publicará el próximo martes 23 de junio determinará si mantiene a Argentina sin cambios o si incorpora al país a una lista de revisión ("consultation" o "watchlist"), paso previo a una eventual reclasificación.

Entre los escenarios que maneja el mercado figuran mantener la categoría "Standalone" sin modificaciones, abrir una consulta para ascender a mercado de frontera, iniciar directamente una consulta hacia mercado emergente o, con una probabilidad mucho menor, concretar una reclasificación inmediata.

Según el consenso de bancos internacionales como Morgan Stanley y JPMorgan, el escenario más probable es el inicio de un proceso de consulta durante este año, mientras que una eventual mejora efectiva de categoría recién podría concretarse entre 2027 y 2028.

Qué implicaría una mejora de categoría

Antes de la publicación del informe, el analista Gastón Lentini había explicado que el principal beneficio de una reclasificación sería ampliar el universo de fondos internacionales habilitados para invertir en acciones argentinas.

"Hay fondos que pueden invertir solamente en aquellos países que tengan determinada clasificación. Al pasar a ser mercado emergente seríamos parte del menú de fondos más grandes que podrían invertir en nuestro país y en las principales empresas argentinas", sostuvo en dialogo con PERFIL.

No obstante, también advirtió que el proceso requiere previamente la eliminación de las restricciones al movimiento de capitales y la normalización del mercado cambiario.

En ese sentido, recordó que, aun si MSCI decidiera iniciar una consulta este año, una eventual mejora de categoría no sería inmediata. "Primero tenemos que pasar por un proceso de finalización del cepo y libre movimiento de mercado de capitales. Recién ahí podríamos entrar en la lista de revisión para que en 2027 seamos mercado de frontera", señaló.

Para Leo Anzalone, economista de Cepec, pasar de standalone a mercado de frontera “sería una señal relevante porque implica que Argentina vuelve a entrar en el radar de fondos internacionales que hoy no tienen exposición al mercado local”.

“El efecto más concreto es que algunas acciones argentinas volverían a formar parte de índices globales, lo que podría generar una mayor demanda, más liquidez y mejores valuaciones. En un mercado chico como el argentino, esos flujos van a tener un impacto positivo”, señaló a PERFIL.

De todos modos, el economista advirtió que el cambio debe ser dimensionado correctamente. “Mercado de frontera no es lo mismo que mercado emergente. Los flujos son menores y el universo de inversores también. Pero sí marca un paso hacia una normalización financiera”, explicó.

El riesgo país cede a 431 puntos básicos en una semana marcada por el optimismo financiero

De concretarse una futura reclasificación, empresas como YPF, Pampa Energía, Grupo Galicia, Banco Macro y Vista podrían registrar una mayor demanda por parte de fondos internacionales.

De acuerdo con estimaciones de Morgan Stanley citadas por Galicia Research, una reclasificación efectiva a mercado emergente podría implicar ingresos de capital por alrededor de US$ 4.500 millones, aunque una parte de esos flujos podría anticiparse si MSCI decide abrir un proceso formal de consulta.

FN