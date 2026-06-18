Este jueves 18 de junio se conocerá un dato más que relevante para las finanzas locales: Morgan Stanley Capital International (MSCI) informará la revisión de accesibilidad de mercados en el Global Market Accessibility Review, lo que funciona como la antesala de la revisión anual de clasificación de mercados que se conocerá el próximo 23 de junio.

Lo que se conocerá hoy por la tarde/noche no es todavía la “calificación” final de Argentina como standalone, frontera o emergente que está prevista para el 23 de junio de 2026, después de las 22:30 CEST, según el calendario oficial de MSCI. En hora argentina, eso equivale aproximadamente a 17:30 del martes 23 de junio.

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Ahora bien, ¿por qué hay tantas expectativas puestas en esta decisión?

Ante todo porque Argentina está pendiente de que MSCI mejore su evaluación sobre la accesibilidad del mercado (cepo, restricciones cambiarias, posibilidad de entrada y salida de capitales, operatoria para inversores extranjeros) en la medida en que ese es uno de los criterios centrales que usa para decidir la clasificación. Vale señalar que Morgan Stanley explica que evalúa los mercados por desarrollo económico, tamaño y liquidez, y accesibilidad para inversores internacionales.

De esta manera, la expectativa de hoy pasa por una señal técnica previa, pero la definición fuerte sobre standalone/frontera se conocerá recién el 23 de junio.

Las calificaciones de Morgan Stanley

MSCI clasifica a los mercados accionarios de cada país según qué tan grandes, líquidos y accesibles son para inversores internacionales. La categoría importa porque muchos fondos globales replican índices de MSCI: entrar o salir de una categoría puede generar flujos automáticos de compra o venta de acciones.

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Así, usa tres grandes criterios: desarrollo económico, tamaño y liquidez del mercado, y accesibilidad para inversores extranjeros. Esa accesibilidad incluye temas como controles de capitales, libertad para entrar y salir del mercado, operatoria cambiaria, registro de inversores, liquidación, custodia y restricciones regulatorias.

Qué significa cada categoría

Mercado desarrollado

Es la categoría más alta. Son países con economías avanzadas, mercados grandes y líquidos, reglas previsibles y alta accesibilidad para inversores extranjeros. Ejemplos típicos: Estados Unidos, Japón, Reino Unido o Alemania.

Mercado emergente

Son países con mercados relevantes, cierta profundidad y liquidez, pero con más riesgos institucionales, regulatorios, cambiarios o macroeconómicos que los desarrollados. Para los fondos globales, esta es una categoría muy importante porque integra el índice MSCI Emerging Markets, uno de los más seguidos del mundo.

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Mercado frontera

Es una categoría inferior a emergente. Son mercados más chicos, menos líquidos o con menor accesibilidad, pero que igual cumplen condiciones mínimas para formar parte de un índice invertible. Para un país como Argentina, pasar de standalone a frontera sería una mejora porque implicaría volver a estar dentro de un universo de índices más visible para fondos internacionales.

Mercado standalone

Es la categoría más baja en términos de integración a los índices globales principales. Significa que MSCI reconoce la existencia de ese mercado, pero lo deja fuera de los índices de emergentes y de frontera por problemas de accesibilidad, restricciones operativas, controles de capitales u otras trabas para inversores extranjeros. Argentina fue reclasificada como standalone por MSCI en 2021 por problemas persistentes de accesibilidad de mercado vinculados a controles cambiarios y restricciones al capital.

Por qué le importa la decisión de MSCI al mercado local

La calificación no es sólo simbólica. Si Argentina mejora de categoría, puede entrar en el radar de fondos que replican o siguen índices de MSCI. Eso puede aumentar la demanda potencial por acciones argentinas, mejorar valuaciones y ampliar la liquidez. Pero MSCI no mira únicamente expectativas: evalúa si los inversores pueden operar, girar fondos, liquidar operaciones y salir del mercado sin trabas significativas.

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