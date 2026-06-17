Mauro Arambarri es nuevo refuerzo de River tras cerrar un ciclo histórico en Europa

El mercado de pases del fútbol argentino sacudió su estacionalidad con una incorporación de jerarquía internacional. El centrocampista uruguayo Mauro Arambarri se convirtió oficialmente en nuevo futbolista de River, transformándose en el refuerzo de peso que buscaba la institución de Núñez para encarar los próximos compromisos competitivos.

El jugador charrúa, de 30 años, llega al club de manera definitiva procedente del Getafe de España, entidad donde militó durante las últimas nueve temporadas consecutivas. Tras someterse con éxito al correspondiente reconocimiento médico, el volante selló su vínculo contractual con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2028.

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Cuánto pagó River por Mauro Arambarri y cuándo arrancará a entrenar con el equipo

La llegada del mediocampista se efectivizó tras intensas negociaciones. Según consignó la prensa argentina, la dirigencia de River pagará seis millones de euros por la totalidad del pase de Arambarri, una ficha cuya propiedad se dividía en partes iguales entre el Getafe y un porcentaje compartido entre el propio futbolista y el club Boston River.

El futbolista se incorporará de forma inmediata a los entrenamientos este jueves bajo las órdenes de Eduardo Coudet, director técnico del primer equipo. El rol del entrenador fue determinante para destrabar la operación y mudar al uruguayo de regreso al continente sudamericano.

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El llamado de Coudet y el adiós de Arambarri al fútbol español

“Estuve en contacto permanente y fue quien me convenció”, declaró Arambarri en referencia al papel que jugó Coudet para motivar su desembarco en Núñez. El jugador se mostró entusiasmado por la exigencia de la institución y agregó: “Estoy muy feliz y agradecido. En este club hay que ganar y eso me motiva muchísimo”.

El perfil del nuevo refuerzo millonario destaca por su vigencia y regularidad en el fútbol de elite. Durante la última campaña en la liga española, el uruguayo revalidó su condición de pieza fundamental en la estructura de su antiguo equipo, habiendo disputado 37 de los 38 partidos oficiales de la temporada local.

El centrocampista uruguayo Mauro Arambarri se convirtió oficialmente en nuevo futbolista de River, transformándose en el refuerzo de peso que buscaba la institución de Núñez para encarar los próximos compromisos competitivos.

Su salida de Madrid generó una fuerte repercusión emocional en los aficionados españoles. A través de sus redes sociales, Arambarri publicó un emocionante video de despedida donde repasó sus 267 partidos oficiales y 22 goles con la camiseta azulona, recordando hitos como la campaña europea del denominado 'EuroGeta' bajo la conducción de José Bordalás.

Con la confirmación de su fichaje, el cuerpo técnico liderado por Coudet suma experiencia y despliegue para la mitad de la cancha. Arambarri iniciará su etapa en el predio de Ezeiza con el objetivo de adaptarse rápidamente al ritmo del fútbol local y ganarse un lugar en el once titular.

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