Tim Payne podría enfrentarse a River y Boca por Copa Sudamericana: cuándo y en qué fase

El mercado de pases del fútbol continental sigue sumando nombres de peso que prometen alterar el mapa de fuerzas en las competiciones de la Conmebol. La reciente incorporación del defensor neozelandés Tim Payne a las filas de Olimpia de Paraguay no solo generó una fuerte repercusión internacional, sino que ahora sumó una dosis extra de adrenalina detrás del cuadro de llaves de la Copa Sudamericana.

El conjunto paraguayo, que selló su boleto de clasificación directo a Octavos de final, ya conoce con precisión cuál será el recorrido logístico y deportivo que deberá afrontar en las instancias de eliminación directa. El sorteo determinó que el flamante equipo del zaguero oceánico se ubique en la zona baja del cuadro principal, una posición que abre la puerta a cruces históricos.

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La expectativa en torno al debut de Payne crece minuto a minuto entre los aficionados del "Decano", debido a que el camino hacia la gran final continental exigirá superar a los rivales más tradicionales de la región. De avanzar en sus respectivos compromisos, el lateral derecho internacional se medirá cara a cara frente a potencias del calibre de River Plate y Boca Juniors.

El diseño del cuadro oficial estipula un calendario de competencia de alta intensidad que comenzará a desarrollarse formalmente a partir de la segunda quincena del mes de julio. Los preparadores físicos del club de Asunción intensifican los trabajos para lograr la rápida adaptación táctica del defensor proveniente del fútbol oceánico.

Cuándo se producirían los duelos ante River y Boca

De acuerdo con el organigrama oficial de la llave de la competencia, un hipotético enfrentamiento entre el Olimpia de Tim Payne y River Plate se produciría de manera inmediata en la instancia de los cuartos de final. Para que este choque de gigantes suceda, Olimpia deberá vencer primero en octavos al ganador de la serie entre Medellín y Vasco, mientras que el Millonario tendrá que eliminar a quien resulte vencedor del cruce entre Santa Fe y Caracas.

La revancha de la comunidad

Por otra parte, la planificación del torneo determina que un superclásico continental entre Olimpia y Boca recién sería factible en una hipotética final por el título. Al encontrarse Boca ubicado en el extremo superior del cuadro, ambos clubes transitan por caminos opuestos, lo que postergaría el enfrentamiento de Payne contra el club de La Ribera hasta el partido definitivo en campo neutral.

El Xeneize iniciará su participación en la ronda previa el próximo 23 de julio a las 21:30, enfrentando a O'Higgins para intentar avanzar hacia el cuadro de octavos, donde ya espera Recoleta. En contraposición, el cruce eliminatorio que define al rival directo de Olimpia en octavos se disputará el 22 de julio a las 19:00, cuando midan fuerzas Medellín y Vasco da Gama.

El arribo de Payne a la estructura del elenco paraguayo representa un movimiento estratégico para reforzar la última línea con miras a estos compromisos internacionales de máxima exigencia. El defensor buscará aportar su experiencia en partidos de alta presión para guiar al club en un cuadro que promete ser recordado por la jerarquía de sus cruces.

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